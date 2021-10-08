Антон Поляков. Ким був померлий ексдепутат Слуги народу

28 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

33-річний депутат Антон Поляков знепритомнів у таксі на лівому березі Києва і невдовзі помер - попри спроби лікарів його реанімувати.

Поліція почала розслідування за статтею про умисне вбивство, але з приміткою "природна смерть".

Згодом прокуратура повідомила, що розтин показав - чоловік помер від гострої коронарної недостатності та гострої ішемічної хвороби серця.

Ким же був Антон Поляков?

Друга смерть в Раді

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Антон Поляков був критиком влади Зеленського

За місяць Антону Полякову мало виповнитися 34 роки.

Депутатом він став під брендом партії "Слуга народу" влітку тріумфального для неї 2019 року.

Але обирали Полякова не за списками партії, а як мажоритарника від округу на Чернігівщині (частина Чернігова та прилеглі райони).

Це друга смерть депутата у нинішньому скликанні Верховної Ради.

Автор фото, ВАЛЕРІЙ ДАВИДЕНКО/FACEBOOK Підпис до фото, Валерія Давиденка знайшли застреленим в його офісі. Він також був депутатом від Чернігівщини

Перша також пов'язана з Чернігівщиною. У травні 2020 року в Києві знайшли застреленим іншого мажоритарника з Чернігівської області Валерія Давиденка.

Основна версія - самогубство.

Бізнес і політика

Автор фото, Магазин ламінату та меблів Підрахуй Підпис до фото, Антон Поляков мав магазини меблів та ламіната. Фото 2019 року

До політики Антон Поляков вів бізнес у Чернігові.

Він зареєстрував торгову марку "Підрахуй" та під такою ж назвою відкрив магазин, що продає ламінат і меблі.

Також був керівником громадської організації "Український центр протидії злочинності та корупції".

Після новорічного звернення Володимира Зеленського на початку 2019 року приєднався до "Зе команди" і влітку виграв 206 округ.

Його головним суперником був попередній депутат від цього ж округу Максим Микитась - один з колишніх керівників корпорації "Укрбуд", що згодом став свідком у справі проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Зі "Слуги" - в "групу Коломойського"

Автор фото, Антон Поляков

Після перемоги на виборах Антон Поляков увійшов до фракції "Слуги народу", але вже за кілька місяців його виключили.

Як пояснили тоді у партії, він не голосував за важливі закони, підтримати які вирішила політсила, а також пропускав засідання.

Разом з ним виключили іншу мажоритарницю Анну Скороход, й це були перші "депутатські втрати" пропрезидентської фракції.

Сам Поляков вважав, що його позбулися через принциповість і критику "Слуги народу" та Офісу президента, яким тоді керував Андрій Богдан.

"Партія Слуга Богдана. 120 людей з фракції, велика частина з них списочники і керівники комітетів і підфракційних груп ... виключили мене з фракції приблизно 90 голосами. При цьому кнопкодавів не виключили, майже всі проголосували проти", - прокоментував рішення фракції Антон Поляков.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Антон Поляков і Анна Скороход

Про ситуацію у фракції та переписки у фракційних чатах Антон Поляков активно писав у своєму Telegram. Там він багато критикував владу Зеленського.

Оскільки Антон Поляков - мажоритарник, то виключення з фракції не призвело до втрати мандату (це загрожує лише "списочникам"), тож він залишався позафракційним депутатом.

Влітку 2020 року Антон Поляков увійшов до складу депутатської групи "Партія "За майбутнє". Це об'єднання пов'язують з Ігорем Коломойським, наприклад, до нього входить бізнес-партнер Коломойського Ігор Палиця.

Навесні 2020 року саме Антон Поляков був серед тих депутатів, які подали тисячі правок до так званого "антиколомойського закону", який зробив неможливим повернення "Приватбанку" Ігорю Коломойському та мав на меті обмежити можливі компенсації йому.

Також критикував переговори України з МВФ, які вважав "зливом суверенітету".

В останніх повідомленнях на своєму каналі писав про зміну голови Ради Дмитра Разумкова.

"У всіх чатах депутатських груп і фракцій зараз йде активне обговорення, голосувати за відставку голови Верховної Ради чи ні. А "слугам" вже анонсують роздачу додаткових конвертів, за голосування за Разумкова", - писав він 17 вересня.

За рішення про відкликання Дмитра Разумкова Антон Поляков, як і більшість групи "За майбутнє", проголосував.