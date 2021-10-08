Чому стався конфлікт в Укрексімбанку. "Схеми" випустили сюжет, Мецгер відповів

8 хвилин(и) тому

Автор фото, "Радіо Свобода"

Журналісти "Схем", на яких напали працівники державного "Укрексімбанку", опублікували своє розслідування, яке і було причиною конфлікту.

З нього випливає, що банк, який отримує гроші з держбюджету, видав кредит на 60 млн доларів людині, що може бути пов'язана з бізнесом та податками у самопроголошеній "ДНР". Заставою став начебто проблемний ТРЦ в Києві.

Свою позицію про розслідування вже висловив головний фігурант скандалу - тимчасово відсторонений керівник "Укрексімбанку" Євгеній Мецгер.

За його словами, під час видачі кредиту ніяких порушень не виявили, а сам кредит не є проблемним. Зв'язки ж з "ДНР" має вивчати СБУ, переконаний банкір.

Про що "Схеми"

Автори програми "Схем" (проєкт "Радіо Свобода") починають з того, що державний "Укрексмібанк" є одним з найбільших українських банків, та лише з весни 2020 року (коли його очолив Євген Мецгер) він отримав від держави вже близько 7 млрд грн.

Крім того, він кредитує програму "Велике будівництво" - один з головних проєктів президента Володимира Зеленського.

"Нашу увагу привернув один великий кредит, про який не писали у ЗМІ. Наші запитання про нього і призвели до застосування сили та видалення всього відео редакції працівниками банку", - говорять автори сюжету.

За їхніми словами, у розпорядженні "Схем" опинився кредитний договір між банком і двома позичальниками від квітня 2021 року на 60 млн доларів.

Звідки саме журналісти отримали цей документ, не уточнюють.

Далі в сюжеті йдеться про те, що власником обох компаній, які отримали кредит, є Сергій Брюховецький - бізнесмен родом з Горлівки, колишній місцевий депутат від Партії регіонів і тесть Федора Христенка, чинного депутата Верховної Ради від ОПЗЖ.

Автор фото, Schemes (RFE/RL Graphics) Підпис до фото, Сергій Брюховейький (ліворуч) та Федір Христенко

Журналісти стверджують, що Брюховецький зараз веде бізнес у Горлівці, на непідконтрольних Києву територіях Донеччини. І сплачує податки проросійській "ДНР".

Мова йде про підприємство "Спецреммаш", яке ремонтує обладнання шахт та з 2014 року зареєстроване у "ДНР".

"Ці дані ми отримали та перевірили з двох незалежних інформованих джерел у фінансових органах на окупованих територіях. І співвласником компанії там значиться Сергій Григорович Брюховецький", - твердять автори сюжету.

За їхньою інформацією, лише у 2021 році "Спецреммаш" сплатив "ДНР" податків мінімум на 1,4 млн грн. "В Україні Кримінальний кодекс тлумачить такі дії як фінансування тероризму", - відзначають журналісти.

Вони також кажуть, що їм не вдалося зв'язатися з Сергієм Брюховецьким - ні особисто, ні через Федора Христенка.

Дані про "Спецреммаш" справді можна знайти на вебресурсах "ДНР", наприклад, у "Графіку проведення планових перевірок на 2 квартал 2019 року" невизнаною "Державною інспекцією з питань дотримання законодавства про працю ДНР".

Ще один проблемний момент, за версією авторів розслідування, це застава, під яку державний банк видав величезний кредит. Нею є ТРЦ SkyMall в Києві.

Автор фото, skymall.ua

За цей актив вже десять років судиться естонський інвестор та український бізнесмен, а про саму справу навіть згадувала президентка Естонії під час візиту в Україну.

Кредит компанії Сергія Брюховецького отримали на купівлю цього ТРЦ. Через суди за SkyMall автори "Схем" і називають цей кредит "проблемним".

"Як гарантію повернення цих грошей під заставу банк взяв об'єкт, цінність та надійність якого під сумнівом... У державних банках проблемні кредити згодом часто лягають фінансовим тягарем на державний бюджет, а отже - на плечі платників податків. Ось про що ми хотіли запитати у Євгена Мецгера", - розповіла на початку сюжету ведуча "Схем" Наталія Седлецька.

Кадри нападу

Автор фото, "Радіо Свобода" Підпис до фото, Володимир Пікалов - речник банку

У відео також потрапили кадри того, що сталося під час запланованого інтерв'ю з Євгеном Мецгером.

Він назвав питання журналістів про кредит і пов'язані з ним проблеми "не зовсім коректними".

"У нас є позичальник, який придбав цей об'єкт SkyMall, передав його нам в заставу. Ми аналізували провадження, які ще наявні між попередніми власниками цього предмета іпотеки. Тому це майнові претензії одне до одного, а не до банку і не предмету [застави]", - пояснив банкір.

Та додав, що у компаній-позичальників немає власників, які б платили податки в "ДНР".

Більше Євген Мегер говорити на цю тему відмовився, а його речник Володимир Пікалов запропонував: "Може, вже закінчимо інтерв'ю".

"Закінчуйте це інтерв'ю, тому що це якась дурня почалася", - звернувся Мецгер до журналістів.

Пізніше журналісти виявили, що вихід з будівлі банку для них заблокований, у кімнаті з'явився директор департаменту безпеки Ігор Тельбізов, а коли працівники банку виявили, що оператор все ще знімав, то сталася сутичка. У журналіста забрали камеру та карту пам'яті.

Саме тоді прозвучали слова Мецгера: "Володя, вируби його, будь ласка, що він тут ходить".

Автор фото, "Радіо Свобода"

"Ви що, охр...ли (перейшли межу. - Ред.) зовсім? Я сказав, що забороняю давати інтерв'ю. Я вам не даю згоди на запис", - роздратовано говорив Мецгер.

Вилучення техніки і карток у журналістів працівники банку пояснювали тим, що вони перебувають "на об'єкті критичної інфраструктури" - зйомки проходили в центральному офісі банку.

Згодом видалені файли в редакції змогли відновити.

"За кілька годин до ефіру керівник наглядової ради та тимчасовий очільник банку скликали пресконференцію і заявили, що перевірка позичальника Сергія Брюховецького під час видачі кредиту виявила лише той його бізнес, що зареєстрований за законами України. А тому в "Укрексімбанку" не було підстав відмовити", - додали автори сюжету в самому кінці.

Що каже Мецгер

Автор фото, Укрексімбанк

Євгеній Мецгер, який сам написав заяву про відсторонення від посади на час розслідування, зробив розлогий пост про опубліковане розслідування "Схем" і згаданий кредит.

"Суть цього кредиту дуже проста: ми прокредитували компанію, яка купила торговий центр. Частиною угоди стало перекредитування в українських банках. Придбаний торговий центр, корпоративні права та майно оціночною вартістю понад 100 млн доларів перебувають в заставі банку", - написав Мецгер.

"Служба безпеки Укрексімбанку перевірила компанії, яким був наданий кредит. Ніяких порушень законодавства з боку власників компаній не було виявлено. Кредит не є проблемним (!), він належним чином обслуговується. Всі умови по сплаті процентів та тіла кредиту виконуються", - наголосив банкір.

За його словами, "Укрексімбанк" нічого не порушив. А документи щодо ймовірної реєстрації в "ДНР" має перевірити СБУ.

"Чи дійсно компанії працюють на непідконтрольній території? Чи дійсно вони сплачують там податки? Сподіваюсь, розслідування буде швидким та суспільство дізнається правду", - резюмував Мецгер.

Розслідування

Наразі Євгену Мецгеру вручено підозри у незаконному вилученні матеріалів і техніки журналістів, а також перешкоджанні роботі ЗМІ.

Столична прокуратура також повідомила, що 8 жовтня "одному з керівників державного банку" інкримінують ще один злочин - незаконне утримання людей.

Автор фото, Прокуратура Києва

Незабаром фігуранту цих справ мають обрати запобіжний захід.

Євген Мецгер вибачився перед журналістами та заявив, що готовий співпрацювати зі слідством.

За даними журналістів "Радіо Свобода", які подавали заяву в поліцію, розслідування також ведеться і щодо директора департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимира Пікалова.

"Участь третьої особи - Ігоря Тельбізова, який скручував оператора, за даними поліції, вивчається", - твердять журналісти.