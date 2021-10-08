Алкоголь, сварка та помічник Скороход. Що поліція розповіла про смерть Полякова

30 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Антон Поляков і Анна Скороход - колишні члени фракції "Слуги народу", яких одночасно виключили через голосування всупереч волі партії та через критику на її адресу

Київська поліція схиляється до версії, що депутат Антон Поляков помер "природною смертю". Того вечора він пив алкоголь зі знайомим, а також у нього була сварка зі "співмешканкою".

Утім правоохоронці перевіряють й інші версії, зокрема отруєння.

Про це у п'ятницю розповів голова столичної поліції Іван Вигівський на брифінгу про обставини смерті депутата.

Поліція також відповіла на уточнення журналістів щодо того, хто саме був "знайомим", з яким випивав померлий, та хто така "співмешканка".

Останній вечір Полякова

"Що ми розуміємо на даний момент. Наш загиблий вживав алкогольні напої в одному з розважальних закладів Києва зі своїм знайомим. Після цього вони сіли в машину цієї особи і поїхали по місту Києву", - розповів Іван Вигівський.

За його словами, знайомий запропонував Антону Полякову їхати додому.

"Але через побутові проблеми - сварку зі своєю співмешканкою - він (Поляков. - Ред.) не захотів їхати, і вони десь півтори години їздили по різних вулицях міста Києва. Після цього знайомому набридло спілкування з загиблим, і він запропонував йому на таксі дістатися додому", - додав керівник столичної поліції.

Тож Антон Поляков пересів на таксі, яке невдовзі зупинила патрульна поліція через порушення правил дорожнього руху.

"Патрульні, перевіряючи документи в таксиста, побачили на задньому сидінні загиблого, який був у напівлежачому стані. Вони запитали, що з ним. Таксист повідомив, що той перебував у стані алкогольного сп'яніння і йому стало зле", - продовжив розповідь про останні години життя депутата Іван Вигівський.

Далі поліцейські викликали швидку і самі намагалися допомогти Полякову. Але той помер, попри реанімаційні заходи лікарів швидкої.

Версії

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Антон Поляков був активним депутатом

За словами Івана Вигівського, смерть Антона Полякова поки що розслідують як умисне вбивство з припискою "природна смерть".

Раніше у прокуратурі повідомляли, що, за даними розтину, у чоловіка виявили гостру коронарну недостатність та гостру ішемічну хворобу серця.

Водночас у поліції загалом висунули кілька версій: хронічне захворювання Полякова, отруєння невідомою речовиною.

Остаточні причини мають з'ясувати одразу кілька експертиз. Вивчають також історію хвороб чоловіка.

У поліції розповіли, що на тілі Антона Полякова немає ушкоджень, а його цінні речі на місці.

У рамках розслідування нікого не затримували, а таксист, у чиїй машині знепритомнів Антон Поляков, був тверезим.

"Ми не можемо на сто відсотків казати, що це була природна смерть або отруєння невідомою особою. Але більше схиляємося до того, що все-таки це природна смерть", - відзначив Іван Вигівський.

Кого згадала поліція

Автор фото, Антон Поляков Підпис до фото, Антон Поляков та Анна Скороход сиділи поруч у сесійній залі Верховної Ради, через що у них багато спільних фото

На уточнення журналістів голова київської поліції підтвердив, що "знайомий", з яким випивав Антон Поляков у останній вечір, - це Руслан Джамбулатов, помічник іншого депутата, Анни Скороход, на громадських засадах.

Іван Вигівський додав, що Джамбулатова не затримували, а лише "запросили", щоб опитати про обставини тієї ночі.

Також журналісти спитали, чи була співмешканкою Антона Полякова, з якою він посварився, згадана Анна Скороход, що поліцейський і підтвердив.

"Її не допитували, вона погано почувається", - розповів Іван Вигівський.

Раніше медіа повідомляли, що Анна Скороход у п'ятницю зранку знепритомніла у Верховній Раді і її в стані шоку забрала швидка.

"Пані Анна сидить поряд з Антоном, вони найбільше спілкувалися. Я думаю, що це її реакція на те, що він загинув. Вона знепритомніла, перебуваючи в будівлі комітетів (на вулиці Садовій, 3а - Ред.), терміново викликали "швидку", і наразі вона перебуває в лікарні", - розповів "Інтерфаксу" депутат Дмитро Лубінець, який входить до групи "За майбутнє" разом зі Скороход та Поляковим.

Хто така Анна Скороход

Автор фото, УНІАН

Анні Скороход - 31 рік.

До політики вона була заступницею директора з організаційно-правових питань Будівельного комбінату "Прогрес".

Її чоловіком називають російського банкіра Олексія Алякіна.

Влітку 2019 року Анна Скороход стала депутатом - під брендом "Слуги народу" вона виграла округ на Київщині.

Однак Скороход стала фігуранткою перших скандалів у пропрезидентській фракції та невдовзі її виключили з неї.

Спочатку вона розплакалася у сесійній залі через те, що її правки не врахували у законі про відокремлення газотранспортної системи зі структури "Нафтогазу".

А у листопаді 2019 року вона заявила, що через те, що вона голосує всупереч волі фракції "Слуга народу", українська генпрокуратура затримала її чоловіка Олексія Алякіна за запитом Росії від 2017 року.

"Підставою стали мої голосування у залі за відстоювання державної власності ГТС, а також червона кнопка проти відкриття ринку землі", - наголосила вона тоді.

Натомість лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звинуватив Анну Скороход у корупції та спробах підкупу депутатів.

Згодом Анну Скороход в один день з Антоном Поляковим виключили з фракції, але як мажоритарники вони зберегли свої депутатські мандати.

Влітку 2020 року вони з Антоном Поляковим увійшли до депутатської групи "За майбутнє", яку пов'язують з Ігорем Коломойським.

Анна Скороход не голосувала за так званий "антиколомойський закон", який унеможливив повернення "Приватбанку" Ігорю Коломойському та обмежив йому компенсації.

І надалі Анна Скороход залишалася активним критиком рішень фракції "Слуга народу" та влади Зеленського.

Як і Антон Поляков, вона стверджувала, що депутати монобільшості отримують хабарі.