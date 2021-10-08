Хто такий Іван Піддубний. 150-річчя легендарного силача

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Укрінформ

Легендарний український борець Іван Піддубний з Полтавщини за 40 років професійної кар'єри став шестиразовим чемпіоном світу і не програв жодного турніру.

У 150-у річницю з дня його народження Google присвятив силачу дудл.

Автор фото, Google Підпис до фото, Google присвятив Івану Піддубному анімований дудл

Робота у порту та цирку

Майбутній силач народився 1871 року на Полтавщині у селі Красенівці. Його прапрадід був козаком, з козацького роду походила і матір.

З малечку разом з трьома братами він допомагав батькові по господарству. Розповідають, що хлопець був дуже сильним - сам підіймав мішки з зерном і клав їх на віз.

У 17 років поїхав на заробітки до Криму, працював вантажником у порту Феодосії.

Якось до міста приїхав мандрівний цирк, до трупи якого входили атлети та борці. Піддубний спробував свої сили у греко-римській боротьбі та переміг усіх суперників. Так, з 1897 року почалася стрімка циркова кар'єра Івана Піддубного у боротьбі.

Силач приєднується до севастопольського цирку Труцці і як борець-професіонал вперше перемагає на цирковому чемпіонаті. Наступні п'ять років Іван Піддубний гастролював з київським цирком Нікітіна у містах України, Кавказу, Сибіру. Він виступав не тільки із силовими цирковими програмами, але й на чемпіонатах із боротьби.

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Група першого легкоатлетичного гуртка, у якому займався Іван Піддубний. Київ, 1895 рік

Його стійкість і чіпкість рук дозволяли йому здобувати перемогу за перемогою.

Піддубний прочитав багато книг про важку атлетику та боротьбу, тому перемагав суперника не лише силою, але й технікою.

"Чемпіон чемпіонів"

У 1905-1909 рр. Іван Піддубний виграв шість чемпіонатів світу з боротьби. Його називали "чемпіоном чемпіонів".

Піддубний виступав у важкій вазі і важив 118 кг.

Очевидці згадували дисциплінованість і витривалість борця. Перед першим чемпіонатом світу 1905 року в Парижі він щодня спарингувався з трьома борцями-любителями, потім бігав з 20-кілограмовами гантелями в руках, а вечорами прогулювався з 30-кілограмовою металевою палицею.

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Спортивний паспорт Івана Піддубного. Із фондів Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного

Іван Піддубний вражав не лише своєю силою, але і довголіттям. У 55 років він виграв чемпіонат Америки 1926 року.

У різних джерелах зустрічається історія про те, що силач самостійно виправив у паспорті своє прізвище "Поддубный" на "Пиддубный" і національність з "русского" на "украинец".

Наприкінці життя Піддубний переїхав на Кубань, у Єйськ, де помер у 1949 році і був похований. У Єйську є музей та парк, що має ім'я українського силача.

Пам'ять про силача

У рідному селі Піддубного Красенівці відкрили музей "чемпіона чемпіонів" і встановили йому пам'ятник. Щороку тут проходять змагання імені Івана Піддубного.

Пам'ятник Івану Піддубному встановили і у російському Єйську.

У Києві, Львові та Дніпрі є вулиці Івана Піддубного.

Автор фото, НБУ

Піддубному присвячували поштову марку, а Нацбанк до 150-річчя з дня його народження запровадив пам'ятну монету номіналом 2 гривні.