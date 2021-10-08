Медведчуку повідомили нову підозру: у чому його звинувачують

6 годин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Прокуратура повідомила нову підозру одному з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" та куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку.

Йому закидають державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій.

Про це на брифінгу в Києві заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Поки наших воїнів убивали на фронті, держава відправляла валізи готівки керівникам терористичних організацій", - заявила пані Венедіктова.

Медведчук відкидав усі звинувачення у фінансуванні тероризму, які висуває йому та його соратникам влада.

За версією слідства, йдеться про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України.

Зокрема, після того як Росія захопила частину Донбасу, Україна опинилася на межі енергетичної кризи. Тож було вирішено купувати вугілля на світовому ринку, зокрема, в ПАР.

"Однак РФ мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність. Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР", - заявили у СБУ.

Зрештою ті контракти були зірвані, що спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в Україні, заявив голова СБУ Іван Баканов на брифінгу 8 жовтня.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Медведчук є кумом Путіна

СБУ звинувачує Медведчука в тому, що за його сприяння організували незаконні схеми постачання вугілля з окупованих територій Донбасу на державні підприємства України.

"…окремі українські політики та високопосадовці в розпал війни грали на стороні Росії, нехтували інтересами України та будували спільні з терористами "схеми", - заявив на брифінгу Іван Баканов.

На брифінгу оприлюднили аудіозаписи, де люди з голосами, схожими на Віктора Медведчука та Дмитра Козака, заступника керівника Адміністрації президента Росії, обговорюють підписання вугільних контрактів.

Голос, схожий на Медведчука, неодноразово згадує прізвище Петра Порошенка.

Також оприлюднили записи, де ймовірно бойовики радіють тому, що відправили вугілля "на укропію" і отримали за це передплату.

За словами пана Баканова, експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Віктор Медведчук.

Правоохоронці стверджують, що, за їхніми даними, за час існування цієї схеми проросійські бойовики отримали понад 200 млн гривень.

Що зараз з Медведчуком?

Віктор Медведчук зараз перебуває під домашнім арештом по іншій справі, а 8 жовтня відвідував ДБР, розповіла пані Венедіктова.

За словами Венедіктової, у п'ятницю прокурори намагалися під відео оголосити Медведчуку про підозру. Він на це відповів: "Ви мене будете затримувати? Не будете? То я пішов".

За словами очільниці ГПУ, прокуратура проситиме для Медведчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу в 1 млрд гривень.

"З огляду на те, що ми побачили, іншого варіанту, ніж відпрацьовувати версії про причетність до цього пана Порошенка і пані Гонтарєвої неможливо", - прокоментував пан Баканов ситуацію довкола експрезидента Петра Порошенка та ексголови НБУ Валерії Гонтарєвої.

Плівки

Плівки з ймовірним голосом Медведчука з'являлись і раніше.

У червні журналіст Денис Бігус і його команда розслідувачів Bihus.Info опублікували низку записів, на яких людина з голосом, схожим на Віктора Медведчука, проводить переговори з російськими і проросійськими діячами.

Віктор Медведчук на записах спілкується на різні теми: намагається домовитися про зустрічі з Путіним, обіцяє бойовикам зупинити колону української бронетехніки, обіцяє гарантії безпеки і амністію, просить владнати ситуацію навколо маєтку Ахметова і, зрештою, виступає посередником щодо обміну полонених.

У партії Петра Порошенка появу плівок назвали частиною інформаційної кампанії Офісу президента проти опозиції.

Віктор Медведчук назвав опубліковані записи продуктом "фабрики фейків".

У чому ще звинувачують Медведчука?

11 травня ГПУ вже підписувала повідомлення про підозру депутату від "ОПЗЖ" Медведчуку. Справа стосувалася трьох епізодів.

Начебто він сприяв Росії після анексії Криму в розвідці нафтогазових родовищ на шельфі Чорного моря і для цього реєстрував компанії на півострові за російським законодавством.

Крім того, політика підозрюють в тому, що він передав в Росію через Козака інформацію про прихований підрозділ збройних сил України та планував створення проєкту "Промінь".

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Фотоколаж. Віктор Медведчук та Оксана Марченко

У межах проєкту під виглядом підтримки українців, які навчаються чи працюють в Росії, мали вербувати. Суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Медведчук відкидав звинувачення

Володимир Зеленський взимку запровадив санкції проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. До цього влада фактично закрила медіапул, який називали "каналами Медведчука", - утім, сам політик причетність до них заперечує.

Медведчук відкидає усі звинувачення у фінансуванні тероризму, які висуває йому та його соратникам влада.

Каже, що тікати з України не планує, а рішення його дружини Оксани Марченко піти в політику після того, як потрапила до санкційного списку, - підтримує.

Останні звинувачення пан Медведчук поки не коментував.