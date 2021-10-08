Дев'ятьох журналістів оголосили в Росії іноагентами. Серед них - кореспондент ВВС

53 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Пікет проти внесення ЗМІ до переліку іноагентів

Міністерство юстиції Росії внесло до реєстру ЗМІ, які виконують функції іноземного агента, кореспондента ВВС, групу розслідувачів Bellingcat, видання "Кавказький вузол".

Про це повідомила пресслужба відомства.

До реєстру включили Андрія Захарова (кореспондент ВВС, колишній журналіст видання "Проект"), голову Центру захисту прав ЗМІ Галину Арапову, журналістку Тетяну Вольтську (співпрацює з "Радіо Свобода"), Катерину Клепіковську (співпрацює з "Север.Реалии"), Романа Перла (співпрацює з проєктом "Настоящее время"), Євгена Сімонова (співпрацює з "Радіо Свобода" ), Олену Соловйову (фрілансера, співпрацює з "Новою газетою"), Данила Сотнікова (журналіст каналу "Дождь") і Єлизавету Сурначеву (співпрацює з проєктом "Настоящее время", колишня журналістка видання "Проект" і ВВС).

Заява ВВС

ВВС категорично відкидає рішення російської влади про включення Андрія Захарова з нашого Московського бюро до "реєстру фізичних осіб, які виконують функції іноземного агента".

У світі широко відома репутація ВВС як незалежного джерела інформації, яке заслуговує на довіру.

Протягом 80 років Російська служба BBC News є життєво важливим джерелом точних і неупереджених новин для російськомовної аудиторії.

У нас видатна команда в Москві та інших регіонах Росії. Наш пріоритет зараз - підтримати Андрія Захарова, щоб він і всі його колеги могли продовжити свою роботу з висвітлення подій в Росії в цей важливий час.

У російському реєстрі ЗМІ-іноагентів тепер 85 пунктів.

Інтернет-видання Bellingcat прославилося завдяки своїм журналістським розслідуванням, для яких використовує інформацію з відкритих джерел.

У Росії група Bellingcat співпрацює з виданням The Insider, які публікують журналістські розслідування. Разом вони випускали матеріали про катастрофу малазійського "Боїнга" над Донбасом і можливу причетність Росії до цього, а також розслідування про отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Інтернет-ЗМІ "Кавказький вузол" заснували у 2011 році Міжнародне товариство "Меморіал".

"Кавказький вузол" називає своєю метою "забезпечення свободи доступу до правдивої й неангажовану інформації про події на Кавказі".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Міжнарожна слідча група напередодні назвала імена чотирьох підозрюваних в атаці на літак.

ЗМІ-іноагенти зобов'язані зареєструвати в Росії юридичні особи й надавати в Мін'юст детальну фінансову звітність про всі свої доходи та витрати, дані про персональний склад керівництва й аудиторські перевірки. Матеріали таких ЗМІ повинні поширюватися на території Росії зі спеціальним маркуванням.

За порушення вимог ЗМІ ризикує отримати багатомільйонні штрафи. За кожну не поставлену позначку можна отримати штраф від 300 тисяч. У разі несплати штрафу виданню загрожує блокування.

Незалежні російські журналісти активно виступають проти закону про іноземних агентів. Після внесення до реєстр телеканалу "Дождь" в Москві пройшли поодинокі пікети проти цього.

8 жовтня Нобелівський комітет присудив премію миру головному редактору російського незалежного видання "Новая газета" Дмитру Муратову за його боротьбу за свободу слова.