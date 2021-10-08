Обід мурах. Фото, яке отримало приз Королівського біологічного товариства

52 хвилин(и) тому

Вішванат Бірджу став переможцем фотоконкурсу Королівського біологічного товариства за фотографію мурах. Вони їдять солодку клейку рідину з тіла попелиці.

Автор фото, Vishwanath Birje Підпис до фото, Обід мурах

Бірджу, який зробив свій знімок в Індії, сказав: "У природі навколо нас відбувається багато чарівних подій. Я просто люблю спостерігати".У щорічному фотоконкурсі Королівського біологічного товариства беруть участь фотографи-любителі з усього світу. Цього року тема конкурсу - "Взаємозв'язок", в ньому брали участь понад 1600 робіт.

Друге місце: Труонг Хоай Ву - морська екосистема Хон Йен, Фу Йєн, В'єтнам

Автор фото, Truong Hoai Vu

Щороку з травня по серпень корали цієї багатої і різноманітної екосистеми стає видно під час відливу.

Шорт-ліст

"Сімейна сварка" - Альфонсо Рольдан Лосада, Іспанія

Автор фото, Alfonso Roldán Losada Підпис до фото, Бджолоїдки на гілці. Цього птаха, що гніздяться у південній Європі легко впізнати завдяки яскравому пір'ю

"Чума" - Генрі Харт, Борана, Кенія

Автор фото, Henry Harte Підпис до фото, У 2019 Кенія і велика частина Східної Африки постраждали від найбільшого за 70 років нашестя сарани

"Полювання" - Ріпан Бісвас, Західна Бенгалія, Індія

Автор фото, Ripan Biswas Підпис до фото, Напад оси на таракана

"Укус на виживання" - Вей Фу, Бангкок, Таїланд

Автор фото, Wei Fu Підпис до фото, Токайський гекон і деревна змія

"Людина-павук нашого тіла" - Чанчал Сур Чоудхурі, Міссурі, США

Автор фото, Chanchal Sur Chowdhury Підпис до фото, Клітини нейтрофілів (світло-блакитні) виділяють сітчасті структури (жовті) для захисту від бактерій туберкульозу (рожевий)

"Невеликі збори" - Джон Ішид Буланаді, Пампанга, Філіппіни

Автор фото, John Ishide Bulanadi Підпис до фото, Невелика група мурах збирається поласувати кількома краплями сиропу на яблучному листку

"Підзарядка сонячною енергією" - Гу Гуанхуй, провінція Чжецзян, Китай

Автор фото, Gu Guanghui Підпис до фото, Цаплі на сонячних панелях у промінні заходу сонця

Молодий фотограф року: Роан Джонс, Сомерсет, Велика Британія

Автор фото, Roan Jones

Переможцем конкурсу "Молодий фотограф року" Королівського біологічного товариства став 15-річний Роан Джонс. Він сфотографував шину, яку поглинає ліс, показуючи зв'язок між людьми й світом природи.

Друге місце: Еліс Фен, Велика Британія

Автор фото, Alice Feng

Це бактерії Bacillus subtilis, які виростили у лабораторній чашці. "Візерунки" - це розподіл бактерій. Вони формуються в залежності від умов навколишнього середовища і того, як клітини переміщаються після контакту одна з одною.

Спеціальний приз: "Водопій" - Хайден Вуд, Кенія

Автор фото, Hayden Wood Підпис до фото, Зебри п'ють воду