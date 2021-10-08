Обід мурах. Фото, яке отримало приз Королівського біологічного товариства
Вішванат Бірджу став переможцем фотоконкурсу Королівського біологічного товариства за фотографію мурах. Вони їдять солодку клейку рідину з тіла попелиці.
Бірджу, який зробив свій знімок в Індії, сказав: "У природі навколо нас відбувається багато чарівних подій. Я просто люблю спостерігати".У щорічному фотоконкурсі Королівського біологічного товариства беруть участь фотографи-любителі з усього світу. Цього року тема конкурсу - "Взаємозв'язок", в ньому брали участь понад 1600 робіт.
Друге місце: Труонг Хоай Ву - морська екосистема Хон Йен, Фу Йєн, В'єтнам
Щороку з травня по серпень корали цієї багатої і різноманітної екосистеми стає видно під час відливу.
Шорт-ліст
"Сімейна сварка" - Альфонсо Рольдан Лосада, Іспанія
"Чума" - Генрі Харт, Борана, Кенія
"Полювання" - Ріпан Бісвас, Західна Бенгалія, Індія
"Укус на виживання" - Вей Фу, Бангкок, Таїланд
"Людина-павук нашого тіла" - Чанчал Сур Чоудхурі, Міссурі, США
"Невеликі збори" - Джон Ішид Буланаді, Пампанга, Філіппіни
"Підзарядка сонячною енергією" - Гу Гуанхуй, провінція Чжецзян, Китай
Молодий фотограф року: Роан Джонс, Сомерсет, Велика Британія
Переможцем конкурсу "Молодий фотограф року" Королівського біологічного товариства став 15-річний Роан Джонс. Він сфотографував шину, яку поглинає ліс, показуючи зв'язок між людьми й світом природи.
Друге місце: Еліс Фен, Велика Британія
Це бактерії Bacillus subtilis, які виростили у лабораторній чашці. "Візерунки" - це розподіл бактерій. Вони формуються в залежності від умов навколишнього середовища і того, як клітини переміщаються після контакту одна з одною.
Спеціальний приз: "Водопій" - Хайден Вуд, Кенія
Всі фото надані Королівським біологічним товариством ическим обществом.
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