Газова криза і Росія, Нобель журналістам, новий спікер Стефанчук. Теленовини BBC

У випуску:

  • Європі бракує газу перед приходом зими. Росія не квапиться допомагати і запевняє, що не причетна до кризи.
  • За захист свободи слова: Нобелівську премію миру присудили журналістам із Філіппін та Росії.
  • Новий спікер Верховної Ради. Що варто знати про Руслана Стефанчука.
  • Що таке генно-редаговані овочі і чим вони відрізняються від генно-модифікованих? Такі культури можуть незабаром почати вирощувати у Великій Британії.

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