Газова криза і Росія, Нобель журналістам, новий спікер Стефанчук. Теленовини BBC
У випуску:
- Європі бракує газу перед приходом зими. Росія не квапиться допомагати і запевняє, що не причетна до кризи.
- За захист свободи слова: Нобелівську премію миру присудили журналістам із Філіппін та Росії.
- Новий спікер Верховної Ради. Що варто знати про Руслана Стефанчука.
- Що таке генно-редаговані овочі і чим вони відрізняються від генно-модифікованих? Такі культури можуть незабаром почати вирощувати у Великій Британії.
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