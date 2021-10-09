Афганістан: смертельний напад на мечеть під час молитви

3 хвилин(и) тому

Автор фото, ЕРА

У результаті атаки смертника на мечеть в афганському місті Кундуз загинули щонайменше 50 людей.

Свідки розповідають, що всередині мечеті Саїд-Абад, яку відвідують мусульмани-шиїти, були розкидані тіла, все було залите кров'ю.

Понад 100 людей у результаті вибуху отримали поранення.

Відповідальність за цей напад взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Автор фото, ЕРА

Ймовірно цілю атаки сунітських мусульманських екстремістів були шиїти, яких вони вважають єретиками.

IS-K, афганське регіональне відділення "Ісламської держави" жорстоко протистоїть уряду "Талібану". Нещодавно ІД здійснило кілька нападів переважно на сході країни.

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У Кундузі терорист-смертник підірвав вибуховий жилет, коли віруючі збиралися всередині мечеті на п'ятничну молитву.

Відвідували будівлю у той момент понад 300 людей. Є побоювання, що кількість жертв зростатиме.

Як повідомляє кореспондент ВВС з Пакистану Секундер Кермані, за останні кілька тижнів бойовики ІД активізували напади на талібів.

У неділю відбулась атака на похоронний молебень, який відвідували ряд високопоставлених осіб "Талібану". Також були атаки на сході країни.

Напад у п'ятницю, якщо справді його здійснила ІД, може ознаменувати похмуре розширення діяльності ІД на північ країни. Таліби кажуть, що вони заарештували десятки членів ІД. Також, вони вважають, що знешкодили підозрюваних у причетності до угруповання.

Але публічно таліби применшують загрозу, яку для них становить ІД.

Багато афганців сподівалися, що захоплення влади талібами стане для них початком мирної хоча і авторитарної епохи.

Проте ІД становить серйозну загрозу для обіцянок талібів покращити безпеку.

Тим часом США заявили, що американські дипломати проведуть у суботу перші переговори з лідерами руху "Талібан" після виходу США з Афганістану.

США будуть тиснуть на "Талібан", щоб домогтися поваги до прав жінок, формування інклюзивного уряду і дозволу на роботу гуманітарних організацій, заявила представник держдепартаменту США.

У серпні війська США залишили Афганістна. Таліби захопили Кабул. Уряд втік, а рух "Талібан" оголосив про створення Ісламського емірату Афганістан.