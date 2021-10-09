У Техасі знову почав діяти закон про повну заборону абортів

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Федеральний апеляційний суд США відновив майже повну заборону на аборти у Техасі.

У вересні адміністрація президента США Джо Байдена подала до суду на штат Техас через закон, який набрав чинності 1 вересня.

Він забороняє переривання вагітності приблизно після шостого тижня і не робить винятків навіть для випадків, пов'язаних зі зґвалтуванням або інцестом.

Закон дозволяє будь-якій людині подати до суду на того, хто зробив або допоміг зробити аборт після виявлення серцевої діяльності плода. Рішення апеляційного суду дозволить судам штату Техас продовжувати приймати подібні позови.

"Хаос і страх"

Раніше окружний суддя Роберт Пітман задовольнив прохання адміністрації Байдена перешкодити виконання закону, поки його законність оскаржують.

Суддя вирішив, що жінкам незаконно заважають контролювати своє життя. Тепер це рішення скасував апеляційний суд.

Закон про заборону абортів підписав губернатор-республіканець Грег Ебботт у травні цього року.

Автор фото, Reuters

"Цей закон грубо порушує конституційне право, встановлене в справі "Роу проти Уейда", яке розглядають як прецедент протягом майже півстоліття", - говорив Байден.

Верховний суд розглядав цю справу у 1973 році і юридично закріпив право жінок на аборт.

Суперечка з приводу закону може тепер дійти до Верховного суду США, який у вересні відмовився розглядати справу в екстреному режимі.

"Пацієнти знову занурюються в хаос і страх, і цей жорстокий закон найсильніше тисне на тих, хто вже стикається з дискримінацією у сфері охорони здоров'я", - заявила президентка Центру репродуктивних прав Ненсі Нортап.

Критики закону заявляли, що його положення дозволяють противникам абортів діяти як мисливцям за головами. За минулі вихідні десятки тисяч людей вийшли на акції у всіх штатах США на підтримку права жінок на аборти.

Закон про серцебиття

Найсуворіший закон про заборону абортів на всій території США почав діти у Техасі 1 вересня. Він забороняє аборти після шостого тижня, коли в ембріона з'являються ознаки серцевої активності.

Такі закони першими намагалися провести кілька консервативних штатів, але суди скасовували їх всі, як такі, що суперечать рішенням Верховного суду США від 1973 року.

Це рішення суду, відоме як "Роу проти Уейда" (за псевдонімом, приховують особистість заявниці, друге ім'я - це техаський прокурор, який був відповідачем).

Верховний суд тоді ухвалив рішення, що аборт є фундаментальним правом жінок, а заборона на аборти до третього місяця вагітності суперечить конституції, а саме прописаному у ній праву на недоторканність приватного життя.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Протести проти заборони абортів пройшли по всій країні

Пізніше суд уточнив терміни, до яких можна робити аборт. Суд взяв за точку відліку час життєздатності плода - термін, після якого плід може вижити поза організмом матері, в тому числі з медичною допомогою. Його заведено відраховувати після 23 тижнів, або п'ятого місяця вагітності.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, У Польщі також протестували проти заборони абортів