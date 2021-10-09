Китай і Тайвань: мирне возз'єднання чи війна?

1 година тому

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"Історичне возз'єднання з Тайванем має бути виконане". Про це заявив у суботу голова КНР Сі Цзіньпін, виступаючи у Пекіні на урочистому зібранні з нагоди 110-річчя початку Синьхайської революції.

Китай вважає Тайвань своєю провінцією, тоді як Тайвань наполягає, що є незалежною державою.

Через напруження з Китаєм у Тайвані чекають на війну у будь-яку мить.

Мирне чи силове, але возз'єднання

Голова КНР Сі Цзіньпін вважає, що возз'єднання з Тайванем має бути мирним. Однак зазначив, що китайський народ накопичив великий досвід боротьби з сепаратизмом.

"Ніхто не повинен недооцінювати тверду рішучість, непохитну волю та величезні можливості китайського народу захищати національний суверенітет і територіальну цілісність, - вказав він. - Історичне завдання возз'єднання батьківщини має бути виконане і може бути виконане".

Сі Цзіньпін зазначив, що хотів би побачити мирне возз'єднання за принципом "одна країна - дві системи", за аналогією з Гонконгом. Хоча раніше Пекін не виключав можливості застосування силових методів.

В очікуванні війни

У відповідь влада Тайваню заявила, що майбутнє острова залежить від волі його народу, наголосивши, що громадська думка дуже чітко відкидає систему "одна країна - дві системи".

Китай вважає Тайвань своєю провінцією, що відкололася, тоді як Тайвань наполягає, що є незалежною державою. Там є власна конституція, армія й обраний уряд.

Небезпека збройного конфлікту у Тайванській протоці зараз найвища за останні 40 років, заявив у середу міністр оборони Тайваню Чіу Куо Чен. Він попередив, що війна може вибухнути у будь-який момент через випадковість.

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Останні дні Пекін надсилає в зону протиповітряної оборони Тайваню безпрецедентну кількість своїх бойових літаків. Хоч вони не долітають до острова, є ризик, що у напруженій ситуації хтось може вистрілити помилково, вважає Чіу Куо Чен.

Деякі аналітики вважають, що польоти можна розглядати як попередження президенту Тайваню перед національним Днем острова у неділю.

В окремій заяві влада Тайваню закликала Китай відмовитися від "провокаційних кроків вторгнення, переслідувань і руйнувань".

Незадовго до виступу Сі у Пекіні прем'єр-міністр Тайваню Су Цзен-чан звинуватив Китай у "грі м'язами" та розпалюванні напруженості.

Підпис до фото, Острів Тайвань розташований на південний схід від материкового Китаю

Важливі факти про конфлікт Китаю і Тайваню

Після громадянської війни 1949 року в Китаї та на Тайвані були різні уряди. Пекін намагається обмежити діяльність Тайваню на світовій арені. І Китай, і Тайвань прагнуть всіляко обмежити вплив одне одного в Тихоокеанському регіоні.

Останнім часом напруженість між ними зросла, і Пекін не виключає застосування сили для повернення острова під свій контроль.

Хоча офіційно незалежність Тайваню визнають лише кілька держав, він відіграє важливу роль в комерції та торгівлі.

США, як і багато інших країн, не мають офіційних відносин з Тайванем, але в американському законі прописано, що країна має надавати Тайваню засоби для оборони.