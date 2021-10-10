Артист Большого театру загинув на сцені від удару декорацією

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Артист Большого театру Євген Кулеш ввечері у суботу загинув на сцені під час вистави "Садко".

На оприлюднених у соцмережах відео видно, як виконавці у паніці просять персонал підняти реквізит. Артист отримав удар по голові важкою декорацією, яка опустилася на сцену, й помер до приїзду швидкої.

Обставини смерті 37-річного виконавця розслідують.

У заяві, опублікованій театром у суботу ввечері, зазначено, що "виставу негайно припинили, глядачів попросили залишити зал".

Вважається, що під час вистави Євген Кулеш відійшов у неправильному напрямку й потрапив під декорації.

Вражені глядачі розповіли у соцмережах, що спочатку подумали, що інцидент був частиною вистави.

Однак реальність швидко стала очевидною, коли інші артисти трупи відреагували з жахом й почали вигукувати "викличте швидку, тут кров".

Місцеві ЗМІ повідомили, що пан Кулеш був артистом Большого театру з 2002 року.

Це не перший трагічний випадок, який стався у всесвітньо відомому театрі.

У липні 2013 року старший скрипаль загинув, упавши в оркестрову яму. Віктор Седов грав в оркестрі театру впродовж чотирьох десятиліть.

А в 2011 році Московський суд ув'язнив соліста балету Павла Дмитриченка на шість років за організацію нападу на художнього керівника театру Сергія Філіна.

Філіна облили кислотою біля його московської квартири, в результаті зір чоловіка було сильно пошкоджено.