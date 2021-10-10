Артист Большого театру загинув на сцені від удару декорацією
Артист Большого театру Євген Кулеш ввечері у суботу загинув на сцені під час вистави "Садко".
На оприлюднених у соцмережах відео видно, як виконавці у паніці просять персонал підняти реквізит. Артист отримав удар по голові важкою декорацією, яка опустилася на сцену, й помер до приїзду швидкої.
Обставини смерті 37-річного виконавця розслідують.
У заяві, опублікованій театром у суботу ввечері, зазначено, що "виставу негайно припинили, глядачів попросили залишити зал".
Вважається, що під час вистави Євген Кулеш відійшов у неправильному напрямку й потрапив під декорації.
Вражені глядачі розповіли у соцмережах, що спочатку подумали, що інцидент був частиною вистави.
Однак реальність швидко стала очевидною, коли інші артисти трупи відреагували з жахом й почали вигукувати "викличте швидку, тут кров".
Місцеві ЗМІ повідомили, що пан Кулеш був артистом Большого театру з 2002 року.
Це не перший трагічний випадок, який стався у всесвітньо відомому театрі.
У липні 2013 року старший скрипаль загинув, упавши в оркестрову яму. Віктор Седов грав в оркестрі театру впродовж чотирьох десятиліть.
А в 2011 році Московський суд ув'язнив соліста балету Павла Дмитриченка на шість років за організацію нападу на художнього керівника театру Сергія Філіна.
Філіна облили кислотою біля його московської квартири, в результаті зір чоловіка було сильно пошкоджено.
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