Світ домовився, як поділити прибуток гігантів на зразок Amazon і Google
Світ зміг домовитися про найбільшу податкову реформу сучасності і з 2023 року запровадить мінімальний податок на прибуток в 15%, щоб інтернет-гіганти на кшталт Amazon і Google не могли заробляти в одних країнах, а податки платити в інших, де вигідніше. Однак ціна небаченої єдності виявилася високою - реформа вийшла половинчастою.
Ідея давно була в повітрі. Поки Джефф Безос, Ілон Маск і Марк Цукерберг міряються мільярдами, які їм приносять Amazon, Tesla і Facebook, влада небагатих і навіть цілком забезпечених країн вимагає справедливості, бо центри прибутку цих гігантів розташовані або на батьківщині, в США, або в пільгових юрисдикціях як Ірландія.
Решті нічого не дістається.
Поки при владі у США був Дональд Трамп, умовити американців поділитися не вдавалося. Але прийшов Джо Байден і змінив підхід: минулої весни його міністр фінансів Джанет Єллен раптом погодилася на реформу і навіть запропонувала мінімальну ставку податку на прибуток в 21%.
Американці передумали не просто так.
Терпіння багатьох до того моменту вже лопнуло, і деякі країни - від Франції до Великої Британії та Індії - вирішили діяти в односторонньому порядку. Запроваджувати податки на хай-тек-гігантів.
І незважаючи на те, що США були ініціатором реформи і навіть відступили, якраз цього їм і вдалося уникнути. Всі 136 країн, які підписалися під запровадженням мінімального податку з 2023 року, погодилися ще й на те, що в найближчі два роки не вводитимуть ніяких односторонніх податків.
Ці два роки відпущені на ратифікацію угоди в сенаті США, де у демократів Байдена хитка мікроскопічна більшість.
Проти угоди виступали і ті, хто виграє від низьких податків. Перш за все країни з пільговим оподаткуванням, в яких американські гіганти збирають прибуток. Головні приклади - Ірландія і Нідерланди, члени ЄС з вкрай низьким податком на прибуток і штаб-квартирами купи міжнародних компаній.
Якщо американцям пішли назустріч дворічним мораторієм на односторонні податки, то європейців вдалося залучити на свій бік ще більш серйозною поступкою.
США пропонували всесвітній мінімальний податок в 21%. У результаті зійшлися на 15%. Під угодою підписалися країни, на які припадає понад 90% світової економіки.
Не обійшлося і без інших застережень і винятків. І Угорщина, і Китай виторгували право у виняткових випадках брати менше 15%. А локалізація прибутку - де заробляєш, там і плати - торкнеться тільки компаній з оборотом понад 20 млрд євро на рік, і тільки чверті надприбутку - всього, що перевищує щедру за мірками звичайного бізнесу маржу в 10%.
На думку клубу багатих країн ОЕСР, реформа спровокує перерозподіл приблизно 125 млрд доларів щорічних податкових надходжень від сотні мультинаціональних компаній. Світ стане справедливішим, впевнені ініціатори реформи.
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