В Росії розбився літак з парашутистами: 15 загиблих

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Фотографії з місця аварії

Щонайменше 15 людей загинули в результаті аварії легкомоторного літака L-410 в російському Татарстані. Літак впав у місті Мензелінськ.

Загалом на борту перебували 22 людини - 20 парашутистів і двоє членів екіпажу.

За даними міністерства охорони здоров'я Татарстану, постраждалих госпіталізували, один з них - у вкрай важкому стані. У Міністерстві охорони здоров'я, однак, говорять лише про шістьох вцілілих.

У зоні аварії працюють рятувальники і техніка. На місце також вилетів президент Татарстану Рустам Мінніханов.

Автор фото, Reuters

В Росії це вже не перший схожий інцидент за короткий строк. Менше місяця тому літак тієї ж моделі здійснив жорстку посадку в Іркутській області. Він впав з невеликої висоти в умовах щільного туману.

На борту було 14 пасажирів і два члени екіпажу. Чотири людини загинули, у тому числі командир повітряного судна.

Ще один літак L-410, на борту якого перебували парашутисти, зазнав аварії в Кемеровській області в червні цього року. Причиною аварії стала відмова двигуна, загинули чотири людини.