Французький дизайнер рік приховував опіки після пожежі

4 хвилин(и) тому

Автор фото, NSTAGRAM/OLIVIER ROUSTEING

Відомий французький модельєр Олів'є Рустен опублікував своє фото у бинтах і розповів, як отримав серйозні опіки під час пожежі у себе в будинку минулого року.

Креативний директор модного будинку Balmain Олів'є Рустен розповів про це у дописі в Instagram у суботу.

"Рівно рік тому у моєму будинку вибухнув камін", - написав він.

Наступного дня він прокинувся у паризькій лікарні Сент-Луїс і відтоді лікує опіки.

Рустен розповів, що невпевненість і "одержимість досконалістю", притаманна модній індустрії, заважали йому розповісти про випадок раніше.

"Чесно кажучи, я й сам не знаю, чому мені було так соромно", - написав він. Під час одужання він ховав свої рани під довгими рукавами та коштовностями.

"Рік по тому - я зцілений, щасливий і здоровий", - написав дизайнер. Він подякував лікарям і медсестрам, які приділили йому багато уваги попри "величезний наплив хворих на Covid-19". Чоловік також зазначив, що йому пощастило.

"Після бурі завжди виходить сонце".

Рустен обійняв посаду креативного директора Balmain 2011 року у віці лише 25 років. З 2012 по 2015 рік бренд зріс з 15% до 20%, як свідчить профайл компанії в Out Magazine.

Рустен відкрив перші бутики бренду за межами Парижа, у Лондоні та Нью-Йорку.

2019 року на Netflix вийшла документальна стрічка Wonder Boy, яка розповідає про кар'єру молодого дизайнера й його пошуки своєї біологічної матері.