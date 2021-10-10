Помер "батько" атомної бомби Пакистану. Він був національним героєм

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Абдула Кадіра Хана тримали під домашнім арештом до 2009 року

У віці 85 років помер чоловік, якого вважають "батьком" ядерної бомби Пакистану, доктор Абдул Кадір Хан. Перед тим його госпіталізували з COVID-19.

Доктора Хана вважають національним героєм за те, що завдяки йому його країна стала першою в світі ісламською ядерною державою.

Але він також був відомий тим, що передавав ядерні секрети в такі держави, як Північна Корея та Іран.

Прем'єр-міністр Імран Хан заявив, що Пакистан втратив "національну ікону".

"Його полюбив наш народ за його величезний внесок у перетворення нас на державу з ядерною зброєю", - написав прем'єр-міністр у своєму твіттері.

Науковець відіграв важливу роль у створенні першого в Пакистані заводу для збагачення урану. Його звели в Кахуті поблизу Ісламабаду. До 1998 року в країні провели перші ядерні випробування.

Це сталося невдовзі після аналогічних випробувань, проведених Індією. Тож робота доктора Хана допомогла закріпити місце Пакистану як сьомої ядерної держави у світі та викликала радість по всій країні.

Але 2004 року його заарештували за незаконний обмін ядерними технологіями з Іраном, Лівією та Північною Кореєю.

Коли стало відомо, що він передав ядерні секрети іншим країнам, Пакистан був шокований.

У своєму телевізійному зверненні доктор Хан висловив "найглибший жаль та беззастережні вибачення".

Тодішній президент Пакистану Первез Мушарраф помилував доктора Хана, але він перебував під домашнім арештом до 2009 року.

Поблажливість у ставленні до нього розлютила багатьох на Заході, де його називали "найбільшим розповсюджувачем ядерної зброї всіх часів".

Але в Пакистані він залишався символом гордості за свою роль у посиленні національної безпеки своєї країни.

"Він допоміг нам розробити національну програму ядерного стримування, і вдячна нація ніколи не забуде його послуг", - сказав президент Аріф Алві.

Аналіз Гордона Корери, кореспондента ВВС News з безпеки

Те, що західні шпигуни цілком могли називати Хана одним із найнебезпечніших чоловіків у світі, а на батьківщині його вважали героєм, багато говорить не тільки про складність самої людини, але й про те, як світ сприймає ядерну зброю.

Можливо, Хан допоміг поширити ядерну технологію більше за будь-кого іншого. Він допомагав ядерній програмі своєї країни, але потім поширив ноу-хау на інші, включаючи Іран, Північну Корею та Лівію. Інформація про те, чи мотивувалося це грошима, ідеологією, чи наказами керівництва Пакистану, лишається в тіні.

Для західних країн зупинити розповсюдження ядерної зброї було головним пріоритетом, а ЦРУ та МІ-6 допомогли зруйнувати мережу Хана.

Але всередині Пакистану він був шанованою постаттю, яку вважали тим, хто допоміг сформувати оборону своєї країни проти Індії.

А якщо говорити ширше, то він та інші завжди запитували - чому західним країнам можна мати ядерну зброю для своєї безпеки, тоді як іншим у цьому відмовляють?