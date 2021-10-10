Президент Чехії Земан в реанімації. Напередодні опозиція виграла вибори

1 година тому

Автор фото, Czech presidential press office

Президент Чехії Мілош Земан перебуває в реанімації і непритомний. Це сталося по тому, як він зустрівся з прем'єр-міністром Андрієм Бабішем, який напередодні програв вибори.

Земану 77 років, він багато курить, а раніше ще й сильно пив. Він пересувається на візку і страждає на цукровий діабет.

У Центральному військовому госпіталі Праги повідомили, що у президента ускладнення раніше поставленого діагнозу. Сам діагноз там розкривати відмовилися.

Як повідомляє кореспондент ВВС в Празі Роб Кемерон, в Чехії ходять чутки, що у Земана асцит - скупчення рідини в черевній порожнині, що є наслідком цирозу печінки. Офіційно ці чутки не коментують.

Як повідомляють чеські ЗМІ, коли президента привезли в госпіталь, медики притримували йому голову.

Незадовго до цього, вранці в неділю Земан зустрівся у своєму замку за містом з прем'єром Андрієм Бабішем.

Правопопулістська партія Бабіша ANO на подив багатьох спостерігачів не змогла набрати абсолютну більшість на суботніх парламентських виборах.

Противники Бабіша хочуть сформувати правлячу коаліцію і змістити його з посади прем'єра. Сам Земан до виборів говорив, що доручить формування уряду лідеру найбільшої партії, а не якомусь об'єднанню з декількох партій.

У Чехії після парламентських виборів саме президент ухвалює рішення, кому доручити формування уряду.