Президент Чехії Земан в реанімації. Напередодні опозиція виграла вибори
Президент Чехії Мілош Земан перебуває в реанімації і непритомний. Це сталося по тому, як він зустрівся з прем'єр-міністром Андрієм Бабішем, який напередодні програв вибори.
Земану 77 років, він багато курить, а раніше ще й сильно пив. Він пересувається на візку і страждає на цукровий діабет.
У Центральному військовому госпіталі Праги повідомили, що у президента ускладнення раніше поставленого діагнозу. Сам діагноз там розкривати відмовилися.
Як повідомляє кореспондент ВВС в Празі Роб Кемерон, в Чехії ходять чутки, що у Земана асцит - скупчення рідини в черевній порожнині, що є наслідком цирозу печінки. Офіційно ці чутки не коментують.
Як повідомляють чеські ЗМІ, коли президента привезли в госпіталь, медики притримували йому голову.
Незадовго до цього, вранці в неділю Земан зустрівся у своєму замку за містом з прем'єром Андрієм Бабішем.
Правопопулістська партія Бабіша ANO на подив багатьох спостерігачів не змогла набрати абсолютну більшість на суботніх парламентських виборах.
Противники Бабіша хочуть сформувати правлячу коаліцію і змістити його з посади прем'єра. Сам Земан до виборів говорив, що доручить формування уряду лідеру найбільшої партії, а не якомусь об'єднанню з декількох партій.
У Чехії після парламентських виборів саме президент ухвалює рішення, кому доручити формування уряду.
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