У Польщі свій "Євромайдан". Сотні тисяч людей протестують, боячись виходу з ЄС
Польщу охопили багатотисячні протести. Поляки, які бояться, що країна може вийти з ЄС, протестують по всій країні.
Організатори повідомили, що протести пройшли у більш ніж 100 містах. У столиці Варшаві чисельність демонстрантів сягнула 100 тисяч.
Побоювання виникли після того, як у четвер Конституційний суд Польщі вирішив, що польське законодавство на території країни має пріоритет над правом Євросоюзу.
Рішення суду фактично відкинуло основний принцип, згідно з яким право ЄС має першість над національним законодавством країн-членів.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав це рішення. "Ми маємо ті ж права, що й інші країни. Ми хочемо, щоб ці права поважали", - написав він у Facebook після рішення суду.
Водночас він наголосив, що "місце Польщі є і буде в європейській родині націй", і його партія заявила, що не має планів щодо "Polexit" (слово утворене за аналогією з Брекзитом у Британії).
У демонстраціях брали участь опозиційні політики, активісти та митці.
На мітингу у столиці Дональд Туск, колишній президент Європейської ради, а нині лідер опозиційної партії "Громадянська платформа", закликав людей "захищати європейську Польщу".
На одному з заходів виступила Ванда Трачик-Ставська, 94-річна ветеранка Варшавського повстання проти нацистської окупації 1944 року.
"Це наша Європа, і ніхто не забере нас із неї", - сказала вона.
Лідери країн ЄС розкритикували рішення Конституційного суду Польщі, яке підігріло протистояння, що дедалі більше загострюється між ЄС та Польщею.
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