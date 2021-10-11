У Британії - "яблучна криза". До чого тут Україна

1 хвилину тому

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У жовтні в Англії офіційно розпочався сезон яблук - час поласувати розмаїттям місцевих сортів, пише The Telegraph.

Домашні види - дешеві, смачні та корисні.

Однак, пройшовшись місцевим супермаркетом, читачка газети побачила лише один сорт британських яблук - Bramley - "хороший, але не такий, яким хочеться наїдатися". Решту привезли з Італії, Нової Зеландії, Франції, Чилі та Південної Африки.

Що ж сталося?

Брекзит і пандемія

"Попри те, що наші фрукти чудові, ми імпортуємо 55-60% яблук", - пише The Telegraph.

Це в півтора раза більше, ніж імпорт апельсинів.

Цього року в країні - серйозна нестача збирачів фруктів. Зазвичай їхнє число поповнюють заробітчани зі Східної Європи, однак через брекзит та пандемію охочих стало менше.

У квітні уряд виділив 30 тисяч віз для робітників ферм, яким дозволялося працювати без 14-денного карантину. Вони переважно приїжджали з України, Румунії та Польщі.

Завозять робітників навіть із далекого Барбадосу.

Однак число віз варто було б подвоїти, адже досі не вистачає 21% робітників, каже Алі Каппер, голова торговельної організації "Британські яблука та груші".

Тільки в такому разі імпортовані яблука займали б менш як 30-40% всього ринку.

У пошуках "ідеальних" яблук

The Telegraph виділяє й інші фактори "кризи".

Зокрема, за останні п'ять років суттєво зросла собівартість британського яблука. Основною причиною цього стало зростання заробітної плати, а також - збільшення цін на картон, пластик та паливо.

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До того ж найкраще продаються яблука, які порівняно мало вирощуються в країні - Gala, Jazz, Granny Smith, Pink Lady. Адже британські "покупці надають перевагу малим, блискучим, косметично ідеальним яблукам, а не традиційним, нерівним сортам".

Останні ж вирощують переважно на малих господарствах.

Тож якщо ви шукаєте традиційні сорти - пахучий Blenheim Orange, шорсткий Catshead чи тропічного смаку Pitmaston Pineapple, краще піти на фермерський ринок, а не в супермаркет, пише газета.

Як писав англійський письменник Едвард Буньярд: "Немає такого фрукта, який би більше полюбляли англійці, ніж яблуко. Чи є ще така їжа, яка була б одночасно запобіжником, задоволенням та заощадженням?".

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу ВВС