За які відкриття вручили Нобелівську премію з економіки

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Нобелівську премію з економіки 2021 року присудили Девіду Карду за "емпіричний внесок в економіку праці" та Джошуа Ангрісту і Гідо Імбенсу - за аналіз причинно-наслідкових зв'язків.

Девід Кард народився в Канаді, Джошуа Ангріст - в США, Гідо Імбенс - в Нідерландах. Усі троє вчених працюють в США.

Учені розділили нагороду за використання "природних експериментів" для розуміння зв'язку між економічною політикою та іншими подіями.

Йдеться, наприклад, про те, як впливає дата народження на майбутнє навчання дитини. Між дітьми народженими 31 грудня та 1 січня всього декілька годин різниці, але шкільне навчання вони починають з різницею майже в рік.

Суть дослідження

Природні експерименти використовують реальні життєві ситуації для визначення впливу урядових рішень.

"Лауреати цього року показали, що на ці та подібні питання можна відповісти за допомогою природних експериментів. Ключовим моментом є використання ситуацій, в яких випадкові події або зміни політики призводять до того, що до груп людей ставляться по-різному. Схожі процеси відбуваються під час медичних випробувань", — пояснили у Шведській королівській академії наук.

За допомогою природних експериментів Девід Кард проаналізував вплив мінімальної заробітної плати на зайнятість в американському штаті Нью-Джерсі.

Його висновки спонукали дослідників переглянути тезу про те, що підвищення мінімальної заробітної плати обов'язково веде до скорочення робочих місць.

"Природні експеримент - усюди", - зазначила Ева Морк з Нобелівського комітету.

Історія премії з економіки

Нобелівська премія з економіки - єдина, що не зазначена в заповіті Альфреда Нобеля. Офіційно вона називається премією Шведського державного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля.

У 1968 році на честь свого 300-річчя Центральний банк Швеції пожертвував Нобелівському фонду велику суму грошей на те, щоб заснувати ще одну премію - з економічної науки.

Лауреата економічної премії вибирає Шведська академія наук. Вона керується тими ж правилами, що і при нагородженні видатних робіт з інших наукових дисциплін.

Лауреатами минулого року стали американські економісти Пол Мілгром і Роберт Вілсон за розробку теорії аукціонів. Науковці винайшли нові формати аукціонів, вигідні продавцям, покупцям та платникам податків у всьому світі.

Цьогорічні лауреати

Нобелівську премію миру у 2021 році дали головному редактору російського видання "Новая газета" Дмитру Муратову та філіппінській журналістці Марії Рессі за їхню боротьбу за свободу слова.

Попри погрози та вбивства журналістів у Росії, 59-річний Муратов продовжує захищати права журналістів, а "Новая газета" зберігає незалежну редакційну політику. А журналістка Марія Ресса показала себе захисницею свободи поглядів і сприяла інформуванню світу про кровопролитну кампанію по боротьбі з наркотиками, яку проводить президент Філіппін Родріго Дутерте.

Лауреатом Нобелівської премії з літератури став письменник з Танзанії Абдулразак Гурна. Його відзначили премією "за безкомпромісне та співчутливе проникнення у наслідки колоніалізму та долю біженця у прірві між культурами та континентами".

Лауреатами премії з хімії 2021 року стали хіміки-органіки Бенджамін Ліст і Девід Макміллан за створення асиметричного органокаталізу - методу синтезу молекул.

Нобелівську премію з фізики отримали Шукуро Манабе, Клаус Хассельманн та Джорджіо Парізі. Їх відзначили за "новаторський внесок в наше розуміння складних фізичних систем".

4 жовтня Нобелівську премію з медицини та фізіології отримали Девід Джуліус і Ардем Патапутян - за дослідження рецепторів температури і дотику.