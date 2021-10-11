"Якщо така стилістика, то справи кепські". У Зеленського відповіли на статтю Медведєва

12 хвилин(и) тому

Автор фото, ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

Офіс президента вважає статтю заступника голови РНБО Росії, колишнього президента і прем'єра Дмитра Медведєва про Україну "вкрай дивним, недоречним та неактуальним текстом".

Про це йдеться в заяві ОП, яка є в розпорядженні BBC News Україна.

В Офісі Зеленського зазначають, що Дмитро Медведєв, який атакує українську владу та вважає, що з нею Росії немає про що розмовляти, "давно випав з актуального політичного порядку денного".

На думку офіційного Києва, якщо стаття Медведєва "в такій образливій тональності", була його особистою ініціативою, то так він міг хіба що "показати старшим товаришам, що він ще чогось вартий".

Водночас в ОП схиляються до думки, що він не діяв самостійно.

"Оскільки особливої репутаційної цінності Медведєв вже не має, рішення вкласти в його уста відкриті образи та настільки брутальну брехню може свідчити про той факт, що Медведєвим як слабкою фігурою, про яку ніхто не буде шкодувати, просто скористалися, щоб заявити різку шантажистську позицію", - йдеться в заяві.

В ОП нагадують, що стаття вийшла в день візиту до Москви представниці Держдепу США Вікторії Нуланд.

"Це показує досить нервовий стан російської влади, яка просто не знає, як вивести з глухого кута відносини між Росією та цивілізованим світом, - вважають в ОП. - Якщо і розглядати це як сигнал, то звернути увагу на нього варто було б, перш за все, самим росіянам. Якщо від імені держави допускається така стилістика, то справи кепські".

Підпис до фото, У своїй статті Медведєв використав українську приказку, але зробив аж дві помилки

В ОП наголосили, що звертають увагу лише на заяви чинного президента РФ Володимира Путіна, а від його імені, на думку команди українського президента, "офіційно звучали інші формулювання, і необхідність переговорів між Україною та Росією підтверджувалася".

Також в Офісі президента підкреслили, що, якщо російське керівництво хоче обговорювати ідентичність України, то РФ доведеться "прийняти та поважати як факт", що ідентичність України відрізняється від того, що сконструювали в рамках історії СРСР чи КПРС.

Скандальна стаття

Стаття Дмитра Медведєва, опублікована в понеділок в російській газеті "Коммерсант", містила низку грубих та образливих випадів на адресу України та української влади.

Українських керманичів він назвав "нещасними людьми", а українському президенту він пригадав єврейське походження та заробітки в Росії, заявивши, що він "повністю змінив політичну і моральну орієнтацію".

Медведєв натякає на те, що Захід керує Україною, та заявляє, що Росії "з васалами мати справу немає сенсу".

Він пропонує дочекатися, доки в Україні з'явиться "нормальна" влада.

"Росія вміє чекати, ми люди терплячі", - додає Медведєв.

Уже не вперше російські керманичі присвячують Україні довгі тексти. У липні статтю зі своїм трактуванням всієї української історії опублікував президент Володимир Путін.

У ній Путін вкотре доводив тезу про те, що Україна та Росія - один народ та переконував, що Київ перебуває під зовнішнім управлінням. Тоді чимало істориків розкритикували трактування історії російським президентом.