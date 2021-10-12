Довгі списки Книги року ВВС-2021

Книга року ВВС

Автор фото, ВВС

ВВС News Україна визначила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2021, Книга року ВВС-Есеїстика-2021 та Дитяча Книга року ВВС-2021, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

До довгих списків конкурсу Книга року ВВС-2021 увійшли 39 видання у трьох категоріях із понад 134, які подали цього року на конкурс.

Відбором займалася редакція ВВС News Україна разом із журі конкурсу.

До Довгого списку в номінації Книга року ВВС-2021 увійшли 16 видань:

Автор фото, ВВС

  • Юрій Андрухович. Раdіо ніч. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021
  • Юрій Винничук. Збитошна пора. - Львів: Апріорі, 2020
  • Гліб Гусєв. Не святий. - Київ: #книголав, 2020
  • Сергій Демчук. 12 унцій любові. - Київ: Темпора, 2021
  • Євгенія Кузнєцова. Спитайте Мієчку. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
  • Галина Крук. Хто завгодно, тільки не я. - Харків: Віват, 2021
  • Катерина Липа. Слуги яструба і лілей: повернення. - Київ: Laurus, 2021
  • Ярослава Литвин. Рік розпусти Клауса Отто Баха. - Харків: Фабула, 2021
  • Ілля Макаренко. Магнум. - Чернівці: Книги - XXI, 2021
  • Ігор Михайлишин. Фуга 119. В тональності полону. - Київ: ДІПА, 2021
  • Сергій Осока. Три лини для Марії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  • Артем Поспєлов. Тадуш. - Чернівці: Книги - XXI, 2021
  • Антон Санченко. Круз та Лис. Напередодні. - Київ: Комора, 2020
  • Фоззі (Олександр Сидоренко). Чорний хліб. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2021
  • Станіслав Стрілець. У жерлі вулкану. - Київ: Фенікс, 2021
  • Артем Чех. Хто ти такий? - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021

До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2021 увійшли 11 видань:

Автор фото, ВВС

  • Володимир Аренєв. Заклятий меч, або голос крові. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2020
  • Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай. Книга Швидконіжка і дуже велосипедна пригода. - Київ: Yakaboo Publishing, 2021
  • Саша Кочубей. Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
  • Анастасія Лавренішина. Віктор_Робот. Щоденник збирача планет. - Харків: Ранок, 2021
  • Оксана Лущевська. Сем, без проблем. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
  • Таня Поставна. Листи з пошти на маяку. - Київ: #книголав, 2021
  • Станіслав Соловінський. Епідемія гарної поведінки. Сторінка за сторінкою. - Харків: Ранок, 2021
  • Юлія Стахівська. Таємниця Могилянки і зниклий ключ. - Київ: Портал, 2020
  • Катерина Штанко. Вогняна казка. - Київ: Наш формат, 2021
  • Аліна Штефан. Лу-ветеринарка. - Київ: #книголав, 2021
  • Петро Яценко. Союз Радянських Речей. - Київ: Портал, 2020

До Довгого списку премії Книга року ВВС-Есеїстика-2021 увійшли 12 видань:

Автор фото, ВВС Україна

  • Станіслав Асеєв. Світлий шлях: історія одного концтабору. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
  • Максим Беспалов. Усе, що ви знаєте про Ірландію, — правда, але... - Київ: Віхола, 2021
  • Андрій Бондар. Ласощі для Медора. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
  • Надійка Гербіш, Ярослав Грицак. Велика різдвяна книжка. - Київ: Портал, 2020
  • Володимир Діброва. Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача. - Київ: Білка, 2021
  • Денис Казанський, Марина Воротинцева. Як Україна втрачала Донбас. - Київ: ТОВ "Книжкове видавництво Чорна гора", 2021
  • Ольга Карі. Компот із патисонів. - Київ: Комора, 2020
  • Юлія Ліньова. 80 літрів подорожей. Історія жіночого автостопу. - Київ: Гамазин, 2021
  • Тарас Лютий. Двійник. Про природу дублювання і множинності. - Київ: Віхола, 2021
  • Микола Рябчук. Лексикон націоналіста та інші есеї. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
  • Андрій Содомора. Про що писати… - Львів: Апріорі, 2021
  • Олексій Сокирко. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину. - Київ: Темпора, 2021

Цього року до журі премії "Книга року ВВС" увійшли:

  • Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"
  • Вадим Карп'як, телеведучий
  • Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР
  • Віталій Чепинога, блогер
  • Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна

Фінал конкурсу Книга року ВВС відбудеться 10 грудня 2020 року.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1,000.

Видавці книг-переможців у обох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

Переможці минулих років:

2020

  • Сергій Сергійович Saigon "Юпак", (Книга року ВВС).
  • Уляна Чуба "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони" (Дитяча Книга року ВВС).
  • Оксана Забужко "Планета Полин" (Книга року ВВС-Есеїстика).

2019

  • Тамара Горіха Зерня "Доця" (Книга року ВВС).
  • Володимир Арєнєв "Сапієнси" (Дитяча Книга року ВВС).
  • Тарас Прохасько "Так, але..." (Книга року ВВС-Есеїстика).

2018

  • Юрій Андрухович "Коханці юстиції" (Книга року ВВС).
  • Сашко Дерманський "Мері" (Дитяча Книга року ВВС).
  • Андрій Бондар "Церебро" (Книга року ВВС-Есеїстика).

2017

  • Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС).
  • Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча Книга року ВВС).

2016

  • Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC).
  • Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).

2015

  • Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC).
  • Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).

2014

  • Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС).
  • Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС).
  • Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).

2013

  • Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC).
  • Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).

2012

  • Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС).
  • Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС).

2011 - Володимир Рутківський, "Cині води".

2010 - Сергій Жадан, "Ворошиловград".

2009 - Іздрик, "ТАКЕ".

2008 - Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю".

2007 - Володимир Діброва, "Андріївський узвіз".

2006 - Сергій Жадан, "Капітал".

2005 - Юрій Винничук, "Весняні ігри в осінніх садах".

Стежте за перебігом конкурсу на Facebook-сторінці Книги року BBC!

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