Довгі списки Книги року ВВС-2021

12 хвилин(и) тому

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ВВС News Україна визначила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2021, Книга року ВВС-Есеїстика-2021 та Дитяча Книга року ВВС-2021, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

До довгих списків конкурсу Книга року ВВС-2021 увійшли 39 видання у трьох категоріях із понад 134, які подали цього року на конкурс.

Відбором займалася редакція ВВС News Україна разом із журі конкурсу.

До Довгого списку в номінації Книга року ВВС-2021 увійшли 16 видань:

Автор фото, ВВС

Юрій Андрухович. Раdіо ніч. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021

Юрій Винничук. Збитошна пора. - Львів: Апріорі, 2020

Гліб Гусєв. Не святий. - Київ: #книголав, 2020

Сергій Демчук. 12 унцій любові. - Київ: Темпора, 2021

Євгенія Кузнєцова. Спитайте Мієчку. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Галина Крук. Хто завгодно, тільки не я. - Харків: Віват, 2021

Катерина Липа. Слуги яструба і лілей: повернення. - Київ: Laurus, 2021

Ярослава Литвин. Рік розпусти Клауса Отто Баха. - Харків: Фабула, 2021

Ілля Макаренко. Магнум. - Чернівці: Книги - XXI, 2021

Ігор Михайлишин. Фуга 119. В тональності полону. - Київ: ДІПА, 2021

Сергій Осока. Три лини для Марії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Артем Поспєлов. Тадуш. - Чернівці: Книги - XXI, 2021

Антон Санченко. Круз та Лис. Напередодні. - Київ: Комора, 2020

Фоззі (Олександр Сидоренко). Чорний хліб. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2021

Станіслав Стрілець. У жерлі вулкану. - Київ: Фенікс, 2021

Артем Чех. Хто ти такий? - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021

До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2021 увійшли 11 видань:

Автор фото, ВВС

Володимир Аренєв. Заклятий меч, або голос крові. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2020

Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай. Книга Швидконіжка і дуже велосипедна пригода. - Київ: Yakaboo Publishing, 2021

Саша Кочубей. Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Анастасія Лавренішина. Віктор_Робот. Щоденник збирача планет. - Харків: Ранок, 2021

Оксана Лущевська. Сем, без проблем. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Таня Поставна. Листи з пошти на маяку. - Київ: #книголав, 2021

Станіслав Соловінський. Епідемія гарної поведінки. Сторінка за сторінкою. - Харків: Ранок, 2021

Юлія Стахівська. Таємниця Могилянки і зниклий ключ. - Київ: Портал, 2020

Катерина Штанко. Вогняна казка. - Київ: Наш формат, 2021

Аліна Штефан. Лу-ветеринарка. - Київ: #книголав, 2021

Петро Яценко. Союз Радянських Речей. - Київ: Портал, 2020

До Довгого списку премії Книга року ВВС-Есеїстика-2021 увійшли 12 видань:

Автор фото, ВВС Україна

Станіслав Асеєв. Світлий шлях: історія одного концтабору. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Максим Беспалов. Усе, що ви знаєте про Ірландію, — правда, але... - Київ: Віхола, 2021

Андрій Бондар. Ласощі для Медора. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Надійка Гербіш, Ярослав Грицак. Велика різдвяна книжка. - Київ: Портал, 2020

Володимир Діброва. Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача. - Київ: Білка, 2021

Денис Казанський, Марина Воротинцева. Як Україна втрачала Донбас. - Київ: ТОВ "Книжкове видавництво Чорна гора", 2021

Ольга Карі. Компот із патисонів. - Київ: Комора, 2020

Юлія Ліньова. 80 літрів подорожей. Історія жіночого автостопу. - Київ: Гамазин, 2021

Тарас Лютий. Двійник. Про природу дублювання і множинності. - Київ: Віхола, 2021

Микола Рябчук. Лексикон націоналіста та інші есеї. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Андрій Содомора. Про що писати… - Львів: Апріорі, 2021

Олексій Сокирко. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину. - Київ: Темпора, 2021

Цього року до журі премії "Книга року ВВС" увійшли:

Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Вадим Карп'як, телеведучий

Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР

Віталій Чепинога, блогер

Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна

Фінал конкурсу Книга року ВВС відбудеться 10 грудня 2020 року.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1,000.

Видавці книг-переможців у обох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

Переможці минулих років:

2020

Сергій Сергійович Saigon "Юпак", (Книга року ВВС).

Уляна Чуба "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони" (Дитяча Книга року ВВС).

Оксана Забужко "Планета Полин" (Книга року ВВС-Есеїстика).

2019

Тамара Горіха Зерня "Доця" (Книга року ВВС).

Володимир Арєнєв "Сапієнси" (Дитяча Книга року ВВС).

Тарас Прохасько "Так, але..." (Книга року ВВС-Есеїстика).

2018

Юрій Андрухович "Коханці юстиції" (Книга року ВВС).

Сашко Дерманський "Мері" (Дитяча Книга року ВВС).

Андрій Бондар "Церебро" (Книга року ВВС-Есеїстика).

2017

Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС).

Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча Книга року ВВС).

2016

Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC).

Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).

2015

Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC).

Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).

2014

Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС).

Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС).

Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).

2013

Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC).

Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).

2012

Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС).

Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС).

2011 - Володимир Рутківський, "Cині води".

2010 - Сергій Жадан, "Ворошиловград".

2009 - Іздрик, "ТАКЕ".

2008 - Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю".

2007 - Володимир Діброва, "Андріївський узвіз".

2006 - Сергій Жадан, "Капітал".

2005 - Юрій Винничук, "Весняні ігри в осінніх садах".

Стежте за перебігом конкурсу на Facebook-сторінці Книги року BBC!