Метадон: що відомо про наркотик, який виявили у крові Полякова

1 година тому

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У поліції підтвердили, що в крові депутата Антона Полякова, який помер у ніч на п'ятницю, виявили, окрім алкоголю, сліди метадону.

Це - наркотик, що за своєю дією нагадує героїн та використовується для його заміщення.

Метадон та алкоголем у поєднанні дуже посилюють свій вплив на організм, що підвищує ризик передозування та смерті.

Що таке метадон?

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Метадон використовують у замісній терапії для людей з залежностями від інших речовин. Видають і приймають метадон під контролем лікаря

Метадон - синтетичний наркотик з групи опіоїдів. За впливом на організм він схожий на героїн, опіум, кодеїн чи морфін.

Вперше його синтезували у Німеччині в 1930-х роках як сильний знеболювальний засіб.

"Має знеболювальну, снодійну, розслаблювальну дію. Належить до групи найважчих наркотиків опіумної групи, при регулярному прийомі руйнує фізичне здоров'я людини, центральну нервову систему, головний мозок, психоемоційний стан, а також соціальне життя людини", - йдеться в описі цього препарату на сайті одного з наркологічних центрів.

У багатьох країнах, зокрема і в Україні, метадон використовують у замісній терапії для людей, залежних від героїну.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Метадон, як і багато інших нарктотиків, розробляли як знеболювальне, але через звикання та шкоду для організму цей препарат заборонили

При цьому сам метадон викликає не менш тяжку залежність, але оскільки при терапії його приймають перорально (тобто в таблетках чи мікстурі), а не ін'єкційно, це зменшує ризик поширення СНІДу, гепатиту та інших хвороб.

І діє він довше, ніж "замінники" - тобто, при залежностях приймають метадон не так часто.

Але багато хто критикує метадонову замісну терапію через те, що після неї людину вже треба лікувати від нової залежності.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Росії та анексованому нею Криму замісна терапія метадоном заборонена. "Метадол" - один з препаратів на основі метадону, який після 2014 на півострові знищують

У Росії метадон заборонений, тому після незаконної анексії Криму замісну терапію там згорнули, через що, за даними ООН, без належної допомоги там померли десятки колишніх пацієнтів. За багатьма описами, фізична залежність від метадону сильніша та довша, ніж від героїну. "Без наркотику настає ломка, яка триває до одного місяця. Абстинентний синдром сильніший, ніж від інших наркотиків", - пише Міжнародна антинаркотична асоціація.

В Україні, окрім офіційного метадону для замісної терапії, також є нелегальний.

"Класичного героїну в Україні вже кілька років майже немає. Його місце зайняв вуличний метадон як дешевша, доступніша речовина. І більш складна, принаймні, з нашої точки зору. Детоксикація людей, які вживали вуличний метадон, займає більше 10 днів, тоді як у випадку героїну термін зазвичай до 10 днів", - розповідав у 2018 році колишній керівник київського наркодиспансеру Володимир Ярий газеті "Сегодня".

Метадон і алкоголь

Підпис до фото, Змішування алкоголю та метадону в рази посилює ризик передозування та смерті

"Поєднання метадону з алкоголем робить наслідки від вживання метадону ще страшнішими", - попереджає один із запорізьких реабілітаційних центрів.

Алкоголь та метадон посилюють дію один одного, а вплив метадону при цьому йде хвилями, тому людина може приймати додаткові дози, вважаючи, що їй "не вистачає" попередніх.

Все це може призводити до втрати свідомості, коми та уповільненого серцебиття.

Так само метадон посилює ризик тромбів та інших проблем з серцем.

У важких випадках це завершується смертю.

Іноді смерть може статися уві сні через зупинку дихання і серця.

Що сталося з Антоном Поляковим

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Антону Полякову було 33 роки. Попередні офіційні причини смерті - гостра коронарна недостатність, гостра ішемічна хвороба серця

За даними поліції, депутат Антон Поляков у вечір своєї смерті вживав алкоголь з Русланом Джамбулатовим - помічником іншого депутата Анни Скороход, яка, за даними правоохоронців, була його "співмешканкою".

Потім вони каталися по Києву, після чого зловили таксі для Полякова, на якому він мав поїхати додому.

В машині Антону Полякову стало зле, його знудило і він знепритомнів.

Поліція та швидка не змогли його врятувати, й невдовзі депутат помер.

"За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця", - повідомила київської міська прокуратура.

У суботу колишня колега Полякова по фракції "Слуга народу" Галина Янченко написала, що токсикологічний аналіз показав у крові померлого "реакцію алкоголю та метадону".

Автор фото, Галина Янченко

Згодом дані про метадон в крові Антона Полякова підтвердив речник МВС Артем Шевченко, який, утім, попередив, що остаточні висновки про причини смерті робити зарано.

"Ще не дійшли ніяких висновків, розслідування триває, підозри ще нікому не висунуті. З нових даних єдине, що можна сказати, - що судово-медичні експерти повідомили слідству, що в організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є така речовина, як метадон", - розповів він у коментарі "Україна 24".

"Але який саме метадон, коли він потрапив в організм стосовно часу смерті і як це могло безпосередньо вплинути на смерть потерпілого, - ще буде встановлюватися після глибоких досліджень", - додав Артем Шевченко.

Попередньо поліція розслідувала дві головні версії смерті Антона Полякова: "природну смерть" чи умисне отруєння.

Артем Шевченко підтвердив, що після виявлення метадону залишаються обидві версії: "Або він сам вжив препарат, який, можливо, став причиною смерті, або його отруїли. Іншого не може бути".