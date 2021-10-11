Мера Одеси Труханова не відправили за ґрати, але призначили 30 млн застави
Меру Одеси Геннадію Труханову призначили заставу у розмірі 30,2 млн грн у справі про заволодіння землею.
При цьому Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання НАБУ про те, щоб Труханова взяли під варту з альтернативою у 120 млн гривень застави.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Водночас Геннадій Труханов має прибувати до детектива НАБУ, прокурора та суду за першим викликом і не виїжджати з Одеси без їхнього дозволу.
Також він повинен повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи, утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.
Ще одна вимога до одеського мера - здати два його закордонних паспорти.
Сам Геннадій Труханов каже, що незадоволений рішенням суду про заставу і буде його оскаржувати, адже винним себе не вважає.
На питання журналістів, чи знайде він 30 млн грн на заставу, мер Одеси відповів: "Зараз буду думати".
І додав, що таких грошей у нього немає.
"Але я сподіваюся на апеляцію, яка скасує це рішення суду", - відзначив Геннадій Труханов.
Він також висловив сподівання, що йому видадуть закордонні паспорти для відряджень в інші країни, як це вже траплялося.
"Звичайно, я буду виконувати всі зобов'язання, покладені на мене", - резюмував одеський мер.
Справа про землю
Геннадій Труханов - один з підозрюваних у незаконному заволодінні землею в Одесі та легалізації незаконно отриманих доходів.
6 жовтня НАБУ повідомило, що Геннадію Труханову та ще трьом чиновникам Одеської міськради вручили підозри у зловживанні службовим становищем та участі в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси й пізніше легалізувала отримані доходи.
А всього у справі 16 підозрюваних.
"10 із них є учасниками злочинної організації, решта - співучасники вчинення інших злочинів", - кажуть в НАБУ.
Геннадія Труханова не назвають керівником угруповання, але одним з його фігурантів.
Загалом схема "одеської" злочинної групи, за даними НАБУ, виглядає так:
- керівник організації;
- мер Одеси;
- голова постійної Комісії з питань комунальної власності Одеської міської Ради (ОМР);
- голова земельної комісії ОМР;
- керівник Юридичного департаменту ОМР;
- керівник департаменту комунальної власності ОМР;
- заступник керівника департаменту комунальної власності ОМР;
- троє осіб, які виконували функції фінансового контролю, юридичного супроводу та координації дій між учасників злочинної організації.
А співучасниками вважають заступника мера, ексголову одного з комунальних підприємств, експрокурора Одеської області, власників компанії-забудовниці та її топменджерів.
"Загальний розмір завданої шкоди за цими епізодами, за результатами експертизи становить 689 млн грн", - відзначають у Національному антикорупційному бюро України.
Керівник злочинної організації наразі за межами України.
Геннадій Труханов наполягає, що фактів, які б підтвердили його вину, немає.
"Ні контактів, ні участі, ні списків - нічого немає. Про що ми говоримо?" - запитав він у понеділок після виходу з суду.
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