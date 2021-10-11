Мера Одеси Труханова не відправили за ґрати, але призначили 30 млн застави

35 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Меру Одеси Геннадію Труханову призначили заставу у розмірі 30,2 млн грн у справі про заволодіння землею.

При цьому Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання НАБУ про те, щоб Труханова взяли під варту з альтернативою у 120 млн гривень застави.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Водночас Геннадій Труханов має прибувати до детектива НАБУ, прокурора та суду за першим викликом і не виїжджати з Одеси без їхнього дозволу.

Також він повинен повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи, утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

Ще одна вимога до одеського мера - здати два його закордонних паспорти.

Сам Геннадій Труханов каже, що незадоволений рішенням суду про заставу і буде його оскаржувати, адже винним себе не вважає.

На питання журналістів, чи знайде він 30 млн грн на заставу, мер Одеси відповів: "Зараз буду думати".

І додав, що таких грошей у нього немає.

"Але я сподіваюся на апеляцію, яка скасує це рішення суду", - відзначив Геннадій Труханов.

Він також висловив сподівання, що йому видадуть закордонні паспорти для відряджень в інші країни, як це вже траплялося.

"Звичайно, я буду виконувати всі зобов'язання, покладені на мене", - резюмував одеський мер.

Справа про землю

Геннадій Труханов - один з підозрюваних у незаконному заволодінні землею в Одесі та легалізації незаконно отриманих доходів.

6 жовтня НАБУ повідомило, що Геннадію Труханову та ще трьом чиновникам Одеської міськради вручили підозри у зловживанні службовим становищем та участі в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси й пізніше легалізувала отримані доходи.

А всього у справі 16 підозрюваних.

"10 із них є учасниками злочинної організації, решта - співучасники вчинення інших злочинів", - кажуть в НАБУ.

Геннадія Труханова не назвають керівником угруповання, але одним з його фігурантів.

Загалом схема "одеської" злочинної групи, за даними НАБУ, виглядає так:

керівник організації;

мер Одеси;

голова постійної Комісії з питань комунальної власності Одеської міської Ради (ОМР);

голова земельної комісії ОМР;

керівник Юридичного департаменту ОМР;

керівник департаменту комунальної власності ОМР;

заступник керівника департаменту комунальної власності ОМР;

троє осіб, які виконували функції фінансового контролю, юридичного супроводу та координації дій між учасників злочинної організації.

А співучасниками вважають заступника мера, ексголову одного з комунальних підприємств, експрокурора Одеської області, власників компанії-забудовниці та її топменджерів.

"Загальний розмір завданої шкоди за цими епізодами, за результатами експертизи становить 689 млн грн", - відзначають у Національному антикорупційному бюро України.

Керівник злочинної організації наразі за межами України.

Геннадій Труханов наполягає, що фактів, які б підтвердили його вину, немає.

"Ні контактів, ні участі, ні списків - нічого немає. Про що ми говоримо?" - запитав він у понеділок після виходу з суду.