Пол Маккартні сказав, що Beatles насправді розвалив Леннон

10 хвилин(и) тому

Пол Маккартні заявив, що ідея припинити існування The Beatles належала не йому, як вважалося останні 50 років, а іншій легенді "ліверпульської четвірки" - Джону Леннону.

У пресрелізі перед цим він повідомив, що взяв "паузу" в роботі з The Beatles.

Водночас Пол Маккартні зізнався, що той період для нього був одним з найважчих: "Група була моїм життям. Я думав, що ми робимо досить гарні речі: Abbey Road, Let It Be. Я хотів продовжувати".