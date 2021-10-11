Пол Маккартні сказав, що Beatles насправді розвалив Леннон

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пол Маккартні відмовляється визнавати свою провину в розпаді "Бітлз" через те, що він подав до суду на інших музикантів

Пол Маккартні заявив, що ідея припинити існування The Beatles належала не йому, як вважалося останні 50 років, а іншій легенді "ліверпульської четвірки" - Джону Леннону.

Весь час після розпаду групи провина за розкол лежала на Маккартні.

Головним доказом цього у масовій свідомості був вихід його сольного альбому в 1970 році під назвою "McCartney".

У пресрелізі перед цим він повідомив, що взяв "паузу" в роботі з The Beatles.

Але в останньому інтерв'ю BBC музикант сказав, що насправді розкол спровокував Джон Леннон, пише музичний кореспондент BBC Марк Савадж.

"Я не підбурював розкол. Це був наш Джонні", - розповів Пол Маккартні.

"Він якось зайшов до кімнати й сказав: "Я йду з "Бітлз". І додав: "Якось це зворушливо, схоже на розлучення", - відкрив деталі Пол Маккартні.

Він також сказав, що якби Джон Леннон не пішов, то "бітли", можливо, грали б і далі.

"Джон почав нове життя з Йоко, і він хотів... просто полежати тиждень в ліжку в Амстердамі, щоб поборотися за мир. З цим не посперечаєшся", - згадав Маккартні про "лежачий протест" Джона та Йоко проти війни у В'єтнамі.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Сер Пол вважає, що "бітли" могли б грати і далі

Водночас Пол Маккартні зізнався, що той період для нього був одним з найважчих: "Група була моїм життям. Я думав, що ми робимо досить гарні речі: Abbey Road, Let It Be. Я хотів продовжувати".

Музикант також розповів, що рішення Леннона збіглося з конфліктом між Маккартні та новим менеджером групи Алленом Кляйном.

Кляйн говорив, що учасники групи не можуть взяти і розійтися, бо йому потрібен час, щоб залагодити фінансові справи і звести кінці з кінцями.

"Протягом кількох місяців нам доводилося прикидатися перед аудиторією. Це було дивно, тому що ми всі знали, що це кінець The Beatles. Але ми не могли просто так піти", - пригадав Маккартні.

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У підсумку, побоюючись того, що Аллен Кляйн присвоїть собі авторські права на твори групи, сер Пол подав до суду на інших учасників The Beatles.

"Я мав боротися, єдиний спосіб це зробити - подати в суд на своїх колег по групі, тому що вони були готові довіритися Кляйну", - заявив Маккартні.

Він додав, що згодом учасники подякували йому за позови.

Раніше Пол Маккартні вже казав, що саме завдяки цим позовами пізніше вони змогли створити такий архівний проєкт, як "Антологія The Beatles", а також майбутній документальний фільм Пітера Джексона "Повернись".

"Але розкол спровокував не я", - наполягає Пол Маккартні.