Помер Місько Барбара з гурту "Мертвий півень"

1 година тому

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Місько Барбара - фронтмен гурту "Мертвий півень" та актор харківскього театру "Арабески". Фото 2009 року

У понеділок, 11 жовтня, помер вокаліст і один з засновників гурту "Мертвий півень" Місько Барбара.

Йому було 49 років - він помер за місяць до свого 50-річчя.

Про це повідомляє львівський сайт "Твоє місто" з посиланням на дружину музиканта.

"Наразі причина смерті невідома. Деталі про прощання повідомлять згодом", - йдеться у повідомленні.

На Facebook музиканта публікують десятки співчуттів щодо несподіваної смерті.

"Дружина співака повідомила УП, що Місько несподівано та спокійно помер удома 11 жовтня - був здоровим, не хворів, мав великі плани на майбутнє. Напередодні вони викликали швидку, Барбара себе погано почував - швидка приїхала, нічого не діагностувала. Наступного ранку вокаліст помер", - пише "Українська правда".

Причини його смерті має встановити розтин.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, "Мертвий півень" - легенда української рок-сцени

Місько (Михайло) Барбара був співзасновником гурту "Мертвий півень", що виник у Львові у 1989 році та був одним з найпопулярніших рок-колективів у 1990-х.

Барбара також паралельно грав у харківському театрі "Арабески". За попередніми даними, саме у Харкові і помер чоловік.

Найпопулярнішими піснями "Мертвого півня" були "Ми помрем не в Парижі", "Б'ютіфул карпати", "Гуцулка Ксеня", "Франсуа" (кавер на однойменну пісню Ірини Білик, який став популярним на "Території А"), "Сто баксів на місяць - і всі тебе…", "Мені по цимбалах…", "Холодно", "Знову, к..., радіо, телебачення, преса".

На початку 2010-х гурт фактично припинив існування, хоча іноді збирався для виступів на фестивалях.

А Місько Барбара зосередився на театральній творчості.

"Він був не просто частиною мого життя, цей чоловік довго був для мене найважливішим чоловічим голосом", - пише український журналіст та мандрівник Богдан Логвиненко.

Автор фото, Богдан Логвиненко

"Не стрєлки, разборки, бригади, а це мої 90-ті. Дякую Місько Барбара і пам'ятаємо", - пригадує депутат Володимир В'ятрович.

"Ми познайомилися аж занадто пізно - влітку 2018 у Львові. Тоді ми з Міськом, Світланою та друзями цілий вечір балакали і пили вино. Наприкінці імпрези, піднімаючись вгору Личаківською, Місько шось бідкався, що вже стільки років прожив, так мало зробив і ще так багато треба. А я йому подякував, бо на цьому "мало" виросло ціле моє покоління друзів. І ми обійнялися, ніби перед стратою. Перепрошую, перед стартом", - пише про свої спогади Барбари Ярема Дух.

Автор фото, Тарас Чубай

У соцмережах постять пісні "Мертвого півня", зокрема "Ми помрем не в Парижі" зі словами: "Ми помрем не в Парижі тепер я напевно це знаю. В провінційній постелі що потом кишить і слізьми".