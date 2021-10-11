Звикайте до дорогих продуктів. Kraft Heinz про зростання цін після пандемії

1 година тому

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Після пандемії ціни на продукти неминуче виростуть і людям доведеться звикнути більше витрачати на їжу, прогнозує керівник одного з найбільших виробників харчових продуктів у світі, відомого, перш за все, своїм кетчупом Heinz.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, подорожчання круп, масла та інших інгредієнтів призводить до того, що світові ціни на харчові продукти досягли 10-річного максимуму.

За словами голови Kraft Heinz Мігеля Патрісіо, його компанія була змушена підняти ціни в декількох країнах через зростання інфляції практично скрізь у світі.

В Україні інфляція, за даними Держстату, за підсумками вересня 2021 року прискорилася до 11% та побила трирічний рекорд.

Kraft Heinz вже підвищила ціни більш ніж на половину своєї продукції на внутрішньому ринку в США, й Патрісіо визнав, що ціни ростуть також і в інших країнах.

"Ми підвищуємо ціни там, де це необхідно, по всьому світу", - сказав він.

Під час пандемії в багатьох державах скоротилося виробництво сировини - від сільськогосподарських культур до рослинних масел. Локдаун і карантин призвели до обмеження як виробництва, так і поширення готової продукції.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Через низку чинників подорожчали продовольчі товари, наприклад, канадський ячмінь

А з відновленням економічного зростання постачальники не встигають за попитом, що веде до підвищення цін.

Підвищення заробітних плат та цін на енергоносії також збільшило навантаження на виробників.

Патрісіо стверджує, що все це разом робить продукти дорожчим.

"У Великій Британії не вистачає водіїв вантажівок. У США витрати на логістику також істотно зросли, і в деяких галузях економіки спостерігається нестача робочої сили", - додає він.

Доведеться звикати

Підпис до фото, Генеральний директор Kraft Heinz Мігель Патрісіо стверджує, що споживачам необхідно звикнути до більш високи цін на продукти харчування

Патрісіо вважає, що споживачам доведеться звикнути до вищих цін на харчові продукти, враховуючи, що населення світу зростає, а кількість земель, на яких можна вирощувати продукти харчування, - ні.

У більш довгостроковій перспективі потрібно вдосконалити технології для підвищення ефективності фермерських господарств.

За словами Патрісіо, зростання витрат доведеться фінансувати не тільки покупцям, але й виробникам.

Автор фото, GETTY IMAGES / HEARST NEWSPAPERS Підпис до фото, Kraft Heinz - один з найбільших покупців помідорів у світі. Скорочення врожаю в США викликало додаткові проблеми для корпорації

"Я думаю, що не лише ми, а й вся галузь, інші компанії, мають спробувати звести до мінімуму це підвищення цін", - сказав він.

Але великі виробники харчових продуктів, такі як Kraft Heinz, Nestle і PepsiCo, швидше за все, будуть змушені перекласти ці витрати на споживачів, вважає Кона Хак, керівниця відділу досліджень сільськогосподарської компанії ED&F Man.

"Чи то кукурудза, цукор, кава, соєві боби, пальмова олія, що завгодно, - всі ці основні продукти дорожчають, - говорить вона. - Погані врожаї в Бразилії - одному з найбільших експортерів сільськогосподарської продукції в світі, посуха в Росії, скорочення посівів у США і накопичення запасів в Китаї в поєднанні з дорожчими добривами, енергоносіями та витратами на транспортування призвели до зростання цін".

На її думку, це торкнеться всіх виробників харчових продуктів, а отже, всі вони будуть підіймати ціни приблизно однаково.

А оскільки це будуть робити всі, то втрата клієнтів їм не загрожує.

Цього тижня PespsiCo попередила, що також очікує зростання витрат практично на все, від транспортування до сировини, і заявила, що подальше підвищення цін ймовірно станеться на початку наступного року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пандемія призвела до нестачі пакетиків кетчупу, оскільки попит на їжу на виніс різко виріс

Однак, за словами Патрісіо, пандемія не тільки збільшила витрати, але і допомогла підвищити продажі деяких брендів Kraft Heinz, тому що люди, які сидять по домівках, готують більше і частіше, ніж до пандемії.

Загальні продажі виросли на 1,6% до 13 млрд доларів у першій половині цього року.

Ерін Леш з інвестиційної компанії Morningstar вважає це зростання "дуже вражаючим у порівнянні з таким самим періодом до пандемії в 2019 році", попри певне уповільнення.

Патрісіо також проводить масштабну реорганізацію Kraft Heinz, включно з продажем деяких старих і купівлею нових брендів, що, за словами Леш, звужує сферу її інтересів і збільшує витрати на інновації та маркетинг, а це підтримає рівень продажів у майбутньому.

Компанія також витрачає значні суми на розробку нової упаковки, щоб скоротити пластикові відходи.

Наприклад, значна частина з 650 мільйонів пляшок кетчупу, які фірма продає щорічно, - пластикові. Проте, каже Патрісіо, фірма заохочує купівлю скляних пляшок навіть при тому, що вони менш зручні - щоб дістати залишки кетчупу, доводиться стукати по дну.

Було б також непогано скоротити використання одноразових пластикових пакетиків з кетчупом. Але під час пандемії люди стали купувати більше їжі на виніс, і Kraft Heinz розширила їхнє виробництво на 30%.

"Добре, що ми це зробили - тепер у нас більше немає дефіциту пакетиків", - говорить Патрісіо.

Але скорочення кількості пластику в упаковці, за його словами, все одно залишається в списку пріоритетів Kraft Heinz.