Справа Труханова, перемога опозиції в Чехії і "Євромайдан" у Польщі. Теленовини ВВС
У випуску 11 жовтня:
- Справа мера Одеси: Геннадій Труханов не має 30 млн гривень на заставу, але за ґрати не збирається. Пояснюємо, чому особа одеського мера викликала прискіпливу увагу антикорупційних інституцій і чому ця справа така показова.
- Перша перемога "досьє Пандори": у Чехії опозиція перемогла партію Бабіша, а президент Земан потрапив у реанімацію.
- Політичні зміни у Європі і чому поляки вийшли на "Євромайдан"?
- Колишній високий чин у розвідці КНДР утік на південь і розповів страшні таємниці режиму в Пхеньяні.
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