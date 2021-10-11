Справа Труханова, перемога опозиції в Чехії і "Євромайдан" у Польщі. Теленовини ВВС

56 хвилин(и) тому

У випуску 11 жовтня:

Справа мера Одеси: Геннадій Труханов не має 30 млн гривень на заставу, але за ґрати не збирається. Пояснюємо, чому особа одеського мера викликала прискіпливу увагу антикорупційних інституцій і чому ця справа така показова.

Перша перемога "досьє Пандори": у Чехії опозиція перемогла партію Бабіша, а президент Земан потрапив у реанімацію.

Політичні зміни у Європі і чому поляки вийшли на "Євромайдан"?

Колишній високий чин у розвідці КНДР утік на південь і розповів страшні таємниці режиму в Пхеньяні.

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