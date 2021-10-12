Поліція Лондона закрила справу проти принца Ендрю. Його звинувачували в сексуальних злочинах

1 година тому

Автор фото, Virginia Giuffre Підпис до фото, Вірджинія Джуффре (в той час Вірджинія Робертс) сфотографувалась з принцом Йоркським у 2001 році

Поліція Лондона припиняє розслідування відносно середнього сина королеви Єлизавети II принца Ендрю (герцог Йоркський), порушеного на підставі свідчень американки Вірджинії Джуффре. Жінка стверджує, що в підлітковому віці її примушували до сексу з принцом.

Близьке до герцога джерело сказав у коментарі агентству PA Media, що рішення британської поліції логічне й не дивне.

"Попри тиск преси та заяви про наявність нових доказів, поліція Лондона дійшла висновку, що претензії є недостатніми для подальшого розслідування, - сказало джерело в оточенні принца Ендрю. - Герцог завжди рішуче наполягав на своїй невинності і продовжує це робити".

У Скотланд-Ярді заявили, що поліція завершила розгляд переданих їй пресою нових подробиць справи і постановила, що жодних подальших дій щодо принца Ендрю робитися не буде.

При цьому лондонська поліція висловила готовність співпрацювати з колегами у США і зацікавленими організаціями в подальшому розслідуванні епізодів, пов'язаних з Джеффрі Епштейном.

З чого все почалось

Автор фото, News Syndication Підпис до фото, Принц Ендрю (зліва) і Джеффрі Епштейн під час прогулянки в Центральному парку в Нью-Йорку, 2010 рік. За словами принца, його знайомство з фінансистом було недовгим, але при цьому він визнає, що вони познайомилися ще в 1999 році

Скандал спалахнув на початку 2019 року, коли шість жінок дали свідчення проти впливового американського мільярдера Джеффрі Епштейна. У липні того ж року його заарештували і звинуватили у продажу людей в сексуальне рабство, сексі з неповнолітніми і підкупі потенційних свідків.

Епштейну загрожувало до 45 років тюремного ув'язнення, але 10 серпня 2019 року його знайшли мертвим у його камері. Обвинувальний вирок так і не винесли, хоча його жертви наполягали, щоб він був покараний посмертно.

Незабаром після смерті Епштейна одна жінок, що з свідчили проти нього, Вірджинія Джуффре, заявила, що на початку нульових британський принц Ендрю неодноразово був учасником фривольних вечірок, які влаштовував американським мільярдером, і у неї особисто тричі був з ним секс, хоча їй тоді було 17 років.

У своїх ранніх свідченнях Джуффре говорила, що поведінка принца була звичайною.

"Він не був грубий, нічого такого, просто сказав "дякую" і ще якісь такі приємні слова і пішов", - згадувала жінка.

Пізніше вона заявила, що піддавалася сексуальному насильству з боку принца Ендрю. Сам принц завжди заперечував свою причетність до справ Епштейна.

За словами герцога Йоркського, він познайомився з Епштейном в 1999 році, коли той був керуючим хедж-фонду, запрошував його пополювати на фазанів у королівському маєтку в Норфолку і сам бував в особняку мільярдера в Нью-Йорку, але ніколи не помічав нічого кримінального в поведінці Епштейна і не підозрював ні про що.