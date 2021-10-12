Новий Супермен буде бісексуалом

1 година тому

Автор фото, DC Comics Підпис до фото, У майбутньому випуску Супермен зав'язже романтичні стосунки зі своїм другом, рожевоволосим репортером на ім'я Джей Накамура

Компанія DC Comics оголосила, що її новий Супермен, Джон Кент, буде бісексуалом.

У наступному випуску коміксів, який має вийти у листопаді, у Джона зав'яжуться стосунки з його другом Джеєм Накамурою.

Про це DC Comics розповіла в Національний день камінг-ауту, щорічний день поінформованості про ЛГБТ у США.

П'ятий випуск коміксу "Супермен: Син Кал-Ела" розповідає історію Джона, який успадкував мантію Супермена від свого батька Кларка Кента.

Джон зав'язав дружбу з Джеєм - репортером з рожевим волоссям і в окулярах - у попередніх випусках.

Романтичні стосунки в них почнуться після того, як Джон почне страждати від "розумового і фізичного вигоряння через спроби врятувати всіх, кого може".

Ця сюжетна арка почалася в червні цього року, у ній Джон Кент бореться з лісовими пожежами, запобігає стрілянині в школі й виходить на протест проти депортації іммігрантів.

Автор фото, DC Comics

Деталі сюжету поки що невідомі, але на зображеннях, які показала DC Comics, видно, що Джон і Джей цілуються.

Сценарист Том Тейлор розповів ВВС, що коли йому вперше запропонували цю роботу, він замислився над тим, "яким Супермен повинен бути сьогодні".

"Мене вразила думка про те, що якби ми зобразили Кларка Кента як ще одного білого рятівника-гетеросексуала, це була б зіпсована можливість", - сказав Тейлор.

На його подив, перш ніж він висловив ідею про те, що Джон стане бісексуалом, DC Comics самі розповіли йому, що обмірковують таку ідею.

"За останні кілька років відбувся справжній зсув - десять років тому, п'ять років тому це було б складніше, але я думаю, що ситуація змінилася в дійсно правильному напрямку", - розповів Тейлор.

Автор фото, DC Comics

За його словами, попри негативну реакцію деяких "тролів" у соцмережах, загальна реакція на сюжет була переважно позитивною.

"Є люди, які кажуть, що сьогодні прочитали цю новину і розплакалися. Люди казали, що ніколи в житті не думали, що зможуть побачити в Супермені себе", - згадує Тейлор.

"Завжди будуть люди, які повторюють стару пісню про "не вкладайте політику в комікси". Але вони забувають, що кожен сюжет [коміксу] колись був певною мірою політичним. Ці люди не усвідомлюють, що [комікс із серії Marvel] Люди Ікс був аналогією руху за громадянські права", - додав сценарист.