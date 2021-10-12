Перекладач, що врятував Байдена від талібів, зміг виїхати з Афганістану

1 година тому

Автор фото, Safi Rauf/Human First Coalition Підпис до фото, Аман Халілі (третій праворуч) та його родина

Перекладач-афганець, який у 2008 році допоміг врятувати нинішнього американського президента Джо Байдена, зміг залишити Афганістан разом зі своєю сім'єю.

2008 року тодішні сенатори Джо Байден, Чак Гейгель і Джон Керрі перебували на борту двох американських вертольотів, які через хуртовину зробили аварійну посадку в горах Афганістану.

Там вони могли стати легкою здобиччю "Талібану".

Аман Халілі, який на той момент працював перекладачем при армії США, приєднався до команди, що допомогла сенаторам. Багато в чому завдяки його зусиллям сенаторів вдалося вивезти з небезпечного району.

Після того, як таліби захопили владу в Афганістані, Халілі намагався отримати спеціальну імміграційну візу (SIV), що дозволяє виїхати у США разом з родиною.

Раніше цього року він розповів, що його заява на американську візу застрягла в обробці, однак, він вірить у те, що Байден йому допоможе.

"Я вірю, що він може зробити що завгодно. Він президент США", - сказав перекладач влітку.

Тепер Халілі приєднався до тисяч афганців, що втекли з країни, рятуючись від талібів.

У понеділок представник Держдепартаменту США повідомив BBC News, що Халілі та його родина "успішно залишили Афганістан, а пізніше - Пакистан".

"Вони зробили це за широкомасштабної участі на високому рівні та за підтримки уряду США, і ми вдячні іншим людям, які також підтримували його на цьому шляху".

В організації Human First Coalition, що допомагала Халілі, повідомили ВВС, що вдячні офіційним особам США і Пакистану за допомогу в евакуації Халілі та членів його сім'ї, а також за обіцянку допомогти евакуювати ще 200 афганців, які зараз перебувають у столиці Пакистану.

Програму спеціальних імміграційних віз SIV розпочали у 2006 році спеціально для іракців та афганців.

За офіційними даними, таку візу з 2008 року отримали 70 тис. афганців.