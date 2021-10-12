Олень два роки мучився з покришкою на шиї. Звільнили з цілою спецоперацією

1 година тому

Автор фото, Colorado Parks and Wildlife Підпис до фото, Оленя вапіті з покришкою на шиї вперше помітили ще у липні 2019 року

Природоохоронці у штаті Колорадо звільнили оленя вапіті від покришки на шиї, з якою він понад два роки мандрував штатом.

Самця віком понад чотири роки довелося спочатку приспати, а потім позбавити його рогів, повідомили природоохоронці з агентства Colorado Parks and Wildlife, яке управляє національними парками штату.

Це була четверта спроба за тиждень звільнити оленя від неприємної ноші.

"Було важко зняти це", - повідомив офіцер-природоохоронець Скот Мердок. Він додав, що на шиї оленя знайшли невелику рану, з шиї також зникла частина шерсті.

"Ми хотіли б зрізати шину і залишити роги для його повсякденної діяльності", - визнав пан Мердок у заяві в понеділок. Він пояснив, що офіцери не змогли прорізати стальні елементи у бортику покришки. Вона також була заповнена сосновою хвоєю та брудом.

Після того, як покришку все ж зняли у суботу увечері, пан Мердок повідомив, що олень перебував на диво в хорошій формі: "Я був насправді дуже вражений, побачивши, як добре він виглядає".

Природоохоронці вперше помітили оленя з покришкою на шиї у липні 2019 року.

Оленя вагою 270 кг ще кілька разів бачили, але він зникав на довгий час взимку.

Попередні спроби приспати оленя зазнали невдачі, оскільки природоохоронці не могли наблизитися до нього, і лише сезон спаровування зробив це можливим, повідомив пан Мердок.