Люди вживали тютюн ще 12000 років тому - нове відкриття

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Люди вже тоді могли курити чи смоктати пучки тютюну

На місці стародавнього вогнища в штаті Юта знайшли чотири обгорілих насінини тютюну. Знахідка свідчить про те, що давні мешканці регіону, можливо, використовували цю рослину 12 300 років тому.

Це відкриття відсуває дату першого відомого вживання тютюну приблизно на 9 000 років раніше, ніж вважалося.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Археологи знайшли насіння у Пустелі Великого Солоного Озера

Дослідники вважають, що мисливці-збирачі у Пустелі Великого Солоного Озера, можливо, смоктали або курили пучки тютюну.

До цього часу найбільш раннім доказом вживання тютюну була трубка для куріння віком 3 300 років, яку виявили в штаті Алабама.

Археологи виявили насінини діаметром в міліметр у місцевості Вішбоун, стародавньому таборі в пустелі на території сучасної північної Юти.

Там вони виявили залишки стародавнього вогнища. Поряд були артефакти, зроблені з кісток та каміння, зокрема, качині кістки, кам'яні знаряддя праці та наконечник списа з залишками крові мамонта або стародавнього виду слонів.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Так виглядає обгоріла насінина тютюну

Корінні американські мисливці-збирачі, можливо, використовували тютюн під час приготування їжі або виготовлення інструментів, пишуть вчені у журналі Nature Human Behaviour.

Тютюн спочатку був поширений лише в Америці. Його почали вирощувати по всьому світу після прибуття європейців до Америки наприкінці XV сторіччя.

Рослина містить психоактивну речовину нікотин, яка викликає звикання.

"Насінини тютюну стали великою несподіванкою. Вони неймовірно маленькі і рідкісні", - сказав New Scientist Дерон Дюк з Антропологічної дослідницької групи Далекого Заходу.

"Це свідчить про те, що люди вивчили властивості тютюну порівняно рано, а не лише під час розвитку осілого способу життя і землеробства через тисячі років".

Автор фото, Getty Images

Зараз Пустеля Великого Солоного озера - це велике сухе озеро. Проте 12 300 років тому табір давніх мешканців перебував на великій болотистій місцевості.

"Ми дуже мало знаємо про їх культуру", - зазначає пан Дюк про цих мисливців-збирачів.