Збірна України втрачає перемогу з Боснією і Герцеговиною у відборі на ЧС-2022

19 хвилин(и) тому

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Збірна України не змогла втримати перемогу у грі проти принципового суперника за друге місце у своїй групі Боснії і Герцеговини.

Українці у Львові першими забили і мали багато моментів, щоб збільшити перевагу, але пропустили під кінець гри.

При цьому Україна все ще зберігає шанси на те, щоб вийти у плей-офф відбору на ЧС-2022 - для цього їй треба перемагати боснійців на виїзді та сподіватися, що суперники - боснійці та фіни - втратять очки.

Гол Ярмоленка

Україна активніше почала гру і на 14 хвилині Віктор Циганков зміг прорватися крізь оборону боснійців, прострелив на Андрія Ярмоленка і той відкрив рахунок.

Українці продовжили атакувати і гарні моменти мали Олександр Тимчик та той-таки Віктор Циганков, але не пощастило.

Натомість боснійці гостро контратакували та могли зрівняти рахунок.

Як втратили перемогу

На початку другого тайму знову міг збільшувати перевагу українців Олександр Тимчик, але м'яч пройшов за кілька сантиметрів від стійки.

На 68-й хвилині вже воротар України Андрій П'ятов врятував команду після удару головної зірки Боснії та Герцеговини Едіна Джеко.

А менше ніж за 15 хвилин до кінця гри боснійці зрівняли - свій перший гол за збірну забив Анель Ахмедходжич.

Гра так і завершилася з нічийним рахунком 1:1, який є кращим для боснійців.

Що далі?

Автор фото, Українська асоціація футболу

Вирішальна для українців гра проти боснійців пройде 16 листопада на виїзді.

А у команди Боснії та Герцеговини ще буде матч у запасі - також вдома проти Фінляндії.

Найбільш реалістичним для збірної України є друге місце в групі після Франції, яке дасть їй змогу в березні 2022 року поборотися у плей-офф за вихід на Чемпіонат світу в Катарі.

Водночас навіть перемога проти боснійців не гарантуватиме Україні друге місце, адже теоретично шанси набрати стільки ж або більше очок має ще Фінляндія.

У фінів залишаються дві гри проти боснійців та французів.

Другу команду в групі у випадку однакової кількості очок визначатимуть не за особистими зустрічами (де в українців перевага над фінами), а за кращою різницею забитих-пропущених м'ячів.

Все це стане зрозумілим лише після останнього туру 16 листопада.

Ситуація в групі

Автор фото, UEFA