Відкрите небо і труднощі перспективи членства. Головне про саміт Україна-ЄС

8 хвилин(и) тому

Автор фото, president.gov.ua

Цьогорічний саміт Україна-ЄС приніс довгоочікувану угоду про відкрите небо, обіцянки захмарних інвестицій та підтримку України у протистоянні з Росією на всіх фронтах - і в енергетиці, і в питанні Криму та Донбасу.

Саміт за участі лідерів України та Євросоюзу відбувся у Києві у вівторок. Головним та очікуваним проривом стало підписання угоди "Про єдиний авіаційний простір".

Перемовини щодо неї тривали понад 15 років, її втілення, як очікується, докорінно змінить ринок українських авіаперевезень.

Але це не єдине досягнення. За підсумками сторони ухвалили спільну заяву з 25 пунктів, яка зачіпає всі сфери співпраці між Україною та ЄС.

Проривним цей саміт не став, але він був успішним та сприяв розвитку відносини між Україною та ЄС, твердить старший аналітик центру "Нова Європа" Леонід Літра

"Дуже непогано, що на цьому саміті в документі з'явилися кілька тем, які раніше не звучали, але які дуже важливі для України", - пояснює він.

Ось найголовніші підсумки саміту.

Зеленський реформатор, але не до кінця

Під час саміту президент Володимир Зеленський отримав чимало компліментів від колег - голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та голови Європейської ради Шарля Мішеля.

Вони відзначили прогрес у реформах в Україні за останні місяці.

Мішель запевнив, що ЄС оцінив "прискорення", а фон дер Ляєн похвалила Зеленського за "високе лідерство у проведенні реформ".

"Ви вибрали поступ вперед, що вражає", - заявила вона.

Автор фото, president.gov.ua Підпис до фото, Урсула фон дер Ляєн з президентом України на полях саміту Україна-ЄС

У ЄС, в тому числі в підсумковій заяві, також похвалили антиолігархічні ініціативи Зеленського.

Водночас і в підсумковій заяві, і під час підходу до преси, і в неформальних розмовах з журналістами до саміту у Брюсселі на різних рівнях наголошують - реформи мають продовжуватися.

Особливо відзначають потребу завершити реформу судової системи, Конституційного суду та СБУ.

Перспектива спотикання

Вкотре українська влада підняла питання перспективи членства України в ЄС.

Багато років офіційний Київ домагається, щоб Євросоюз визнав, що одного дня Україна таки стане членом ЄС.

Саміт-2021 не став винятком. Зеленський підіймав це питання і за зачиненими дверима, і публічно перед журналістами, зазначивши, що це був би "логічний та очікуваний крок".

"Чи є фініш у цього шляху і де він", - запитував президент.

Прямої відповіді він так і не почув.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна та ЄС "вже єдина європейська сім'я", а Шарль Мішель додав, що аргументи Зеленського були "солідні та міцні", але це привід хіба що "мобілізувати дискусію на цю тему" всередині ЄС.

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Леонід Літра зазначає, що прагнення України зрозумілі, але поки що їм перешкоджає два моменти. Передусім - внутрішня ситуація в самому Євросоюзі.

"Всередині ЄС є небажання, неготовність розв'язувати це питання, - каже Леонід Літра. - Є країни, які сумніваються, що Україна готова до такого".

Друга проблема - брак реформ в Україні, особливо тих, які для ЄС є індикатором для вступу. Йдеться передусім про судову реформу та боротьбу з корупцією.

Зокрема, Літра нагадує, що напередодні саміту, 9 жовтня, в Україні зірвали обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури через відсутність кворуму.

"На тлі таких новин наївно вимагати перспективу членства, контекст абсолютно не сприяє тому, щоб ЄС сказав так", - каже Літра.

"Хоча я розумію, що політичне керівництво країни цілком має на це право, бо більш ніж половина населення України виступає за вступ в ЄС. Влада має мандат від країни, щоб це озвучувати", - додає експерт.

Росія і газ

Велику увагу на саміті приділили безпековим питанням - і ситуації з Донбасом та Кримом, і енергетиці.

Питання енергетики особливо загострилося після того, як Росія та Німеччина оголосили про завершення будівництва газопроводу Північний потік-2 в обхід України. Навіть більше, у вересні Угорщина підписала з "Газпромом" угоду про постачання газу в обхід української ГТС.

Очільники ЄС кілька разів і на словах, і в підсумковій заяві підкреслили, що Євросоюз не залишить Україну.

"Для України важливо почуватися не самотньою, що вона не залишилася сам на сам з РФ у розв'язанні проблеми, яка стосується поставок газу. Це дуже позитивний сигнал", - каже Леонід Літра.

Зокрема, Брюссель обіцяє напрацювати механізми, щоб гарантувати енергетичну безпеку Україні. Голова Єврокомісії допустила збільшення реверсних поставок газу з ЄС та спільне зберігання газу в українських газосховищах.

Автор фото, president.gov.ua Підпис до фото, Угода про вільне небо - стала проривом саміту Україна-ЄС цього року

Вперше в спільній декларації за підсумками саміту Україна та ЄС визначили, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі і несе безпосередню відповідальність за повне виконання мінських домовленостей.

Відповідно у цьому напрямку політика ЄС щодо Росії, в тому числі санкції, залишаться в силі.

"Добре, що з'явилася тема безпеки в контексті агресії Росії, можливість участі України у військовій місії ЄС, в спецпрограмах безпеки - військові тренінги, кібербезпека", - додає Літра.

Промисловий безвіз та більше торгівлі

Саміт підтвердив, що Київ та Брюссель продовжать узгодження нових ввізних мит для українських товарів в рамках чинної угоди про вільну торгівлю з ЄС. За задумом Києва, це має ще більше відкрити ринок ЄС для України.

Уже наступного року на черговому саміті Україна, як заявив Зеленський, розраховує підписати так звану угоду про промисловий безвіз, а саме угоду про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції.

Це також революційна угода, по суті вона спрощує вихід на ринок ЄС не лише сировини з України, але також промислових товарів з доданою вартістю.

Мільярдні інвестиції?

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Цей саміт письмово засвідчив і нові можливості України. Зокрема, йдеться про можливість залучили до 6,47 млрд євро державних та приватних інвестицій з ЄС.

Подробиць щодо цієї можливості сторони не повідомили.

Але в підсумковій заяві зазначають, що Київ та Брюссель "домовилися про швидке впровадження ініціативи".