Відкрите небо з ЄС, Медведчук без арешту, криза в Афганістані. Теленовини ВВС

17 хвилин(и) тому

У випуску 12 жовтня:

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо. Лоукостери готують нові маршрути.

Мільярд гривень за свободу. Прокуратура вимагає рекордної застави від Віктора Медведчука.

Гуманітарна криза в Афганістані. Світ думає, як допомогти.

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