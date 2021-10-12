Відкрите небо з ЄС, Медведчук без арешту, криза в Афганістані. Теленовини ВВС

У випуску 12 жовтня:

  • Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо. Лоукостери готують нові маршрути.
  • Мільярд гривень за свободу. Прокуратура вимагає рекордної застави від Віктора Медведчука.
  • Гуманітарна криза в Афганістані. Світ думає, як допомогти.

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