Відкрите небо з ЄС, Медведчук без арешту, криза в Афганістані. Теленовини ВВС
У випуску 12 жовтня:
- Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо. Лоукостери готують нові маршрути.
- Мільярд гривень за свободу. Прокуратура вимагає рекордної застави від Віктора Медведчука.
- Гуманітарна криза в Афганістані. Світ думає, як допомогти.
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