Смерть блогерки у подорожі з нареченим. Розтин засвідчив, що її задушили

31 хвилин(и) тому

Причиною смерті 22-річної влогерки Габби Петіто була асфіксія, тобто задушення. Вона померла не через нещасний випадок, а стала жертвою убивці, повідомила влада американського штату Вайомінг.

Коронер округу Титон розповів про результати розтину на пресконференції 12 жовтня.

Доктор Брент Блю підтвердив, що дівчина стала жертвою вбивства, але не зміг назвати точну дату її смерті, але очевидно, що "тіло пролежало на природі три або чотири тижні".

Блю також спростував чутки, які поширювали в інтернеті, про те, що начебто Габбі була вагітною.

Водночас коронер відмовився розповісти, чи було її тіло заховане чи лежало на поверхні, а також, чи показали аналізи наявність у крові наркотичних речовин.

На усі питання журналістів коронер відповів лише те, що за законами штату Вайомінг він може повідомити тільки причину смерті і чи є вона результатом нещасного випадку, природних причин, або насильства.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дорога неподалік місця, де 19 вересня знайшли тіло молодої жінки

Поки громадськість не знає достеменно, чи знайшли на тілі Габбі й інші сліди насильства та чи вбили її у тому ж місці, де знайшли тіло, чи в іншому.

Тіло Габбі Петіто знайшли на території кемпінгу, неподалік від Національного парку Гранд Титон 19 вересня. За словами свідків, востаннє дівчину бачили живою 27 серпня у ресторані. Вони сказали, що звернули увагу на пару, яка сварилася.

Доктор Блю спочатку відмовився відповідати на запитання, чи вважає він нареченого убитої дівчини, Браяна Лондрі, винним в її смерті. Однак потім він обмовився і сказав, що, на його думку, Габбі стала жертвою "домашнього насильства".

У липні Габбі Петіто вирушила в автомобільну подорож зі своїм нареченим, але потім перестала виходити на зв'язок з рідними. 1 вересня Браян повернувся з подорожі сам.

Він нічого не повідомив ані поліції, ані батькам своєї нареченої, які намагалися отримати від нього хоча б якесь пояснення, куди зникла Габбі та чому він повернувся сам на її авто.

Поліція ретельно обшукала машину, але не знайшла істотних доказів.

Адвокат Лондрі Стів Бертоліні пояснив поведінку свого клієнта тим, що в подібних ситуаціях головним підозрюваним майже завжди стає партнер жертви. За словами Бертоліні, це він порадив йому не відповідати на запитання і мовчати.

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Поки що не можна з певністю сказати, чи результати паталогоанатомічної експертизи призведуть до того, що Лондрі висунуть офіційне звинувачення. До того ж для цього його треба спершу знайти, адже ніхто не знає, де він зараз перебуває.

У вересні федеральна влада звинуватила Браяна Лондрі звинувачення в незаконному використанні чужої банківської карти Capital One Bank на ім'я Габбі, з якої він знімав суми, що перевищують тисячу доларів вже після її зникнення.