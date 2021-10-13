Україна встановила трагічний рекорд денних смертей від ковіду - майже пів тисячі

18 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

В Україні за минулу добу підтвердили 16 309 нових випадків коронавірусу, померла 471 людина, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Попередній добовий антирекорд смертей від ускладнень коронавірусу зафіксували за добу ще 21 квітня під час попередньої хвилі пандемії - 470 летальних випадків.

Динаміка летальних випадків прискорюється. Станом на 12 жовтня в Україні від коронавірусу померло 59 тисяч людей. Наприкінці травня ця цифра становила 50 тисяч.

За прогнозами українських науковців до кінця жовтня кількість нових випадків захворювання може перевищити 20 тисяч.

Загалом в Україні за добу госпіталізували 4 901 людина.

Найбільше нових випадків за добу в Харківській (1526), Одеській (1525), Дніпропетровській (1344), Запорізькій областях (1048), Києві (978).

Одужали 6 462 людей.

У МОЗ нагадують, що єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби - це вакцинація. Станом на жовтень в Україні щеплено 7 688 564 людини. З них повністю імунізовані понад шість тисяч людей.