Принцеса Нідерландів зможе одружитися з жінкою і бути королевою. Якщо захоче

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принцесі Амалії через два місяці виповниться 18

Спадкоємиця трону Нідерландів зможе вступити в одностатевий шлюб і успадкувати при цьому королівський титул, заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте.

Одностатеві шлюби в Нідерландах законні з 2001 року, проте донедавна не було зрозуміло, чи стосується це королівської сім'ї.

Прем'єр-міністр пояснив, що члени королівської сім'ї зможуть вступати в одностатеві шлюби. Так само як й інші мешканці. Ця позиція прем'єра викладена письмово у відповідь на запитання одного з депутатів парламенту від його власної партії.

Рютте обмовився, що зараз йдеться виключно про теоретичні ситуації.

"Кабінет міністрів не вважає, що спадкоємець престолу або король повинен зректися престолу, якщо він чи вона одружиться з особою своєї статі", - написав прем'єр-міністр.

У Нідерландах спадкоємця престолу призначає уряд. У конституції вказано, що спадкоємцем може бути "законний нащадок" чинного монарха.

На даний час спадкоємицею престолу є старша дочка короля Віллема-Олександра, принцеса Амалія, якій у грудні виповнюється 18 років.

Автор фото, Getty Images

Влітку в країні великий резонанс викликала книга, у якій порушувалося питання про те, чи зможе принцеса успадкувати трон, якщо захоче вступити в одностатевий шлюб.

При цьому в книзі не йшлося про особисте життя принцеси Амалії. Ніяких ознак того, що принцеса планує одружуватися, немає.

Відомо, що наступного року принцеса планує вступати до університету і відмовилася від королівських доходів, які вона мала б отримувати на період навчання.

У будь-якому випадку парламент буде зобов'язаний схвалити будь-який шлюб королеви або спадкової принцеси, підкреслив прем'єр-міністр Рютте.

Якщо шлюб буде одностатевим, то поки незрозуміло, яким буде статус дітей такої подружньої пари (всиновлених або народжених від донора сперми), визнав очільник нідерландського уряду.