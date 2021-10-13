Змія у ліжку: чоловік убив дружину коброю

23 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Сурадж Кумар (по центру) двічі влаштовував так, щоб його дружину кусала отруйна змія. Другий випадок став летальним

Чоловіка в Індії засудили до двох довічних строків ув'язнення за те, що він убив свою дружину, підлаштувавши укус кобри.

Сураджа Кумара арештували минулого року після того, як його дружина Утра померла від укусу змії.

Поліція почала розслідувати цю смерть, адже до них звернулися рідні жінки. Вони розповіли, що Сурадж переслідує і погрожує їм через придане.

Зрештою суд визнав чоловіка винним у тому, що він випустив кобру в ліжко, де спала Утра.

У травні минулого року 25-річну домогосподарку виявили мертвою в її оселі.

Її смерть від укусу кобри викликала підозри у рідних, адже лише за кілька тижнів до цього жінку вже кусала інша отруйна змія - ланцюгова гадюка.

Вона якраз відходила від першого укусу, коли стався другий напад - вже від кобри.

Поліція стверджує, що до обох випадків причетний Сурадж.

Правоохоронці також арештували чоловіка, який допоміг йому придбати змій. Він пішов на угоду зі слідством та допоміг поліції зібрати всі обставини справи в одну картину.

Індійський юридичний сайт LiveLaw пише, що детальний опис того, як Сурадж Кумар спланував та втілив свої плани, у поліції зайняв тисячу протоколів.

Прокурори назвали цю справу "найрідкіснішою з усіх рідкісних" й вимагали для чоловіка смертної кари.

Суддя ж присудив чоловіку два довічні терміни у в'язниці та 6,6 тисяч штрафу.