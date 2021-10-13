Без світла по 14 годин. Чому Індія опинилася на межі енергетичної катастрофи

1 година тому

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Індія зараз на межі енергетичної катастрофи, оскільки виробництво електроенергії впало до критичного рівня через вкрай низькі запаси вугілля, повідомляє британська Guardian.

По всій країні лунають "панічні попередження" про те, що постачання вугілля на теплові електростанції, які переробляють його на електроенергію, є небезпечно низьким.

За даними Центрального управління електроенергетики Індії, майже 80% підприємств країни, що працюють на вугіллі, зараз у критичному або вже "надкритичному" стані, що означає, що запаси вугілля можуть закінчитися менше, ніж за п'ять днів.

Члени уряду попереджають прем'єра Нарендру Моді, що Делі "може зіткнутися з відключенням електроенергії", якщо електростанції не отримають більше вугілля.

У штатах Раджастан, Джаркханд та Біхар вже відключають електрику, іноді по 14 годин поспіль.

У Махараштрі закрили 13 теплових електростанцій і закликали людей економно використовувати електроенергію, а в Пенджабі три електростанції припинили виробництво.

Також у Пенджабі заплановані відключення електроенергії тривалістю до шести годин вже призвели до протестів.

Експерти зазначають, що винен за недостатні запаси вугілля на тлі прогнозованого зростання попиту державний виробник вугілля Coal India Limited.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Індія - другий у світі найбільший імпортер вугілля

"Поточна криза не є наслідком дефіциту вугледобувних потужностей, вона викликана неправильними прогнозами, плануванням та накопиченням вугілля генераторами електроенергії та регулятором енергії в країні", - цитує газета Суніла Дахію, аналітика Центру Дослідження енергії та чистого повітря.

Цьогорічні мусонні дощі також знизили видобуток вугілля у країні і відвантаження з шахт.

Вібхуті Гарг, провідний економіст Індії з Інституту економіки та фінансового аналізу енергії, розповіла Guardian, що останнім часом спостерігається значне зростання попиту на електроенергію, оскільки Індія знову вийшла з карантину, спричиненого COVID-19.

Вона наголошує, що така ситуація була передбачувана і енергетичні компанії навряд чи були заскочені зненацька.

"У цій ситуації слід звинуватити різні зацікавлені сторони", - каже Гарг.

"Вони гралися в безпеку, сподіваючись, що існує велика ймовірність того, що в цю пору року буде ще одна хвиля Covid-19 і що вона придушить попит. Тому вони зробили недостатньо, щоб запастися вугіллям", - пояснює він.

Намагаючись побороти страхи щодо дефіциту електроенергії, міністр енергії Індії РК Сінгх сказав, що "через нестачу вугілля створили надмірну паніку".

Міністр вугілля Пралхад Джоші звинуватив у зривах постачання рясні дощі та високу ціну вугілля на міжнародному ринку. Втім, він наполягає, що "ще через три-чотири дні все буде добре".

Індія вже має плани збільшити внутрішнє виробництво вугілля до 1 млрд тонн до 2024 року.

"Ситуацію використовують кілька зацікавлених сторін, щоб домогтися відкриття більшої кількості шахт, посилаючись на нестачу вугілля, але це зовсім не так", - наголошує Дахія.

Будь-яке подальше збільшення копалень може негативно позначитися на племенах Індії, які живуть у лісах, додає Guardian.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС.