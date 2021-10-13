Міністр освіти Шкарлет оголосив дострокові канікули в школах з 18 жовтня

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Укрінформ

Міністерство освіти рекомендувало школам піти на дострокові канікули через стрімке поширення коронавірусу.

"Міністерство освіти і науки рекомендує закладам загальної середньої освіти оголосити канікули з 18 жовтня", - повідомив міністр освіти і науки Шкарлет.

Він також закликав місцеву владу "вжити невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров'я дітей та працівників шкіл".

"Чинним законодавством передбачено, що структура і тривалість навчального року й відпочинку між ними визначаються виключно рішенням педагогічної ради закладу освіти. А тому, звертаючись до педрад, прошу відповідально поставитися до рекомендацій МОН", - наголосив міністр.

"Шановні вчителі та освітяни, вакцинуйтеся та дотримуйтесь епідеміологічних заходів!" - додав Шкарлет.

Раніше очікувалось, що канікули в школах мали початись з 25 жовтня.