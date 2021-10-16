РНБО помилково зарахувала до "ворів в законі" 108 людей

30 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Рада нацбезпеки та оборони визнала, що помилково зачислила деяких людей до переліку кримінальних авторитетів, щодо яких ввели санкції.

Про це на брифінгу за підсумками засідання РНБО 15 жовтня повідомив секретар ради Олексій Данілов.

"Була доповідь міністра внутрішніх справ. На превеликий жаль, в рішенні РНБО які готувалися раніше, були свідомі чи несвідомі помилки відносно 108 осіб, які ми вже виправили", - розповів він.

Йдеться про санкційний список, який РНБО затвердила в травні щодо осіб, які мають статус "вор в законі". Під санкції потрапили 557 авторитетів.

За помилку винні у Міністерстві внутрішніх справ отримали покарання, запевнив Данілов.

"Міністр проінформував, що 8 людей, які були причетні до оформлення цих документів, понесли покарання. Частина з них звільнена з лав Міністерства внутрішніх справ, дві людини понижені в ієрархії роботи цього міністерства", - розповів він.

Щодо ще дев'яти осіб з санкційного списку буде додаткова перевірка.

"Було прохання людей, які переймаються питанням волонтерів, наших батальйонів, стосовно дев'яти осіб, які були внесені в цей список. Їхнє бачення - що треба провести додаткову перевірку цих осіб. Є протокольне доручення міністру зробити таку перевірку і, в разі необхідності, внести на найближче засідання РНБО відповідні пропозиції", - сказав він.

У червні Верховна рада ухвалила закон про "ворів в законі".