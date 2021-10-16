У Києві п'яний водій збив на переході двох. Постраждав відомий сценарист, його супутник помер
У Києві ввечері 15 жовтня водій вантажівки "МАН" збив на нерегульованому пішохідному переході двох чоловіків. Один з них - 25-річний юнак - помер в лікарні, другий - сценарист "Суспільного" Олександр Зінченко - отримав тілесні ушкодження, але вижив.
Про це повідомляє столична поліція та сам Зінченко в своєму Facebook.
ДТП відбулося в Оболонському районі на проспекті Степана Бандери, за кермом вантажівки був 47-річний чоловік.
Як повідомила поліція, він був у стані алкогольного сп'яніння - прилад драгер показав 2.68 проміле вмісту алкоголю у водія.
Після зіткнення водій втік з місця події, поліція затримала порушника вже на Столичному шосе.
За фактом події поліція почала кримінальне провадження.
Обох чоловіків, які постраждали від зіткнення, госпіталізували.
Вранці 16 жовтня Олександр Зінченко написав в Facebook, що його супутник помер в лікарні.
"Вчора нас з Олександром Шибітським на тротуарі збив п'яний на вантажівці. Щойно мені повідомили, що Саши не стало. У мене навпаки - другий день народження. Я відбувся розсіченням та легким струсом мозку", - написав Зінченко.
Олександр Зінченко - відомий сценарист та історик. Він, зокрема, автор сценарію до документального фільму "Колапс: як українці зруйнували імперію зла".
Ця стрічка вже отримала чимало схвальних відгуків глядачів.
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