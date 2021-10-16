У Києві п'яний водій збив на переході двох. Постраждав відомий сценарист, його супутник помер

1 година тому

Автор фото, національна поліція Києва

У Києві ввечері 15 жовтня водій вантажівки "МАН" збив на нерегульованому пішохідному переході двох чоловіків. Один з них - 25-річний юнак - помер в лікарні, другий - сценарист "Суспільного" Олександр Зінченко - отримав тілесні ушкодження, але вижив.

Про це повідомляє столична поліція та сам Зінченко в своєму Facebook.

ДТП відбулося в Оболонському районі на проспекті Степана Бандери, за кермом вантажівки був 47-річний чоловік.

Як повідомила поліція, він був у стані алкогольного сп'яніння - прилад драгер показав 2.68 проміле вмісту алкоголю у водія.

Автор фото, національна поліція Києва

Після зіткнення водій втік з місця події, поліція затримала порушника вже на Столичному шосе.

За фактом події поліція почала кримінальне провадження.

Обох чоловіків, які постраждали від зіткнення, госпіталізували.

Вранці 16 жовтня Олександр Зінченко написав в Facebook, що його супутник помер в лікарні.

"Вчора нас з Олександром Шибітським на тротуарі збив п'яний на вантажівці. Щойно мені повідомили, що Саши не стало. У мене навпаки - другий день народження. Я відбувся розсіченням та легким струсом мозку", - написав Зінченко.

Автор фото, facebook Олександр Зінченко

Олександр Зінченко - відомий сценарист та історик. Він, зокрема, автор сценарію до документального фільму "Колапс: як українці зруйнували імперію зла".

Ця стрічка вже отримала чимало схвальних відгуків глядачів.