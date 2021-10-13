Wizz Air запускає десятки рідкісних напрямків з України. Куди можна дешево полетіти

1 година тому

Автор фото, wizzair.com Підпис до фото, "Візейр" стає найбільшою авіакомпанією, яка робить прямі рейси з України

Лоукостер Wizz Air оголосив про велике розширення в Україні - 26 нових маршрутів до Європи.

Там це пов'язали з угодою про "відкрите небо" між Україною та ЄС, яку підписали напередодні.

Тепер Wizz Air літатиме з аеропорту "Київ" ("Жуляни") за 12 новими маршрутами:

Париж-Бове (Франція),

Брюссель-Шарлеруа (Бельгія),

Ейндховен (Нідерланди),

Ніцца (Франція),

Барселона (Іспанія),

Мадрид (Іспанія),

Аліканте (Іспанія),

Малага (Іспанія),

Порту (Португалія),

Пальма-де-Майорка (Балеарські острови, Іспанія),

Ханьї (Крит, Греція),

та аеропорту Базель-Мюлуз-Фрайбург (Швейцарія-Франція-Німеччина).

Також почнуть діяти 9 нових напрямків зі Львова:

Париж-Бове (Франція),

Мадрид (Іспанія),

Ейндховен (Нідерланди),

Барселона (Іспанія),

Брюссель-Шарлеруа (Бельгія),

Ніцца (Франція),

Тревізо (Венеція, Італія),

Афіни (Греція),

Салоніки (Греція).

Ще заплановані нові рейси з Одеси:

Лондон-Лутон (Велика Британія),

Пардубіце (Чехія),

Афіни (Грація).

І нові перельоти з Харкова:

Салоніки (Греція),

Пардубіце (Чехія).

У авіакомпанії кажуть, що квитки на нові рейси вже у продажу. Частина нових рейсів почнут літати вже з грудня, але більшість - з весни і літа 2022 року.

"Завдяки цьому Wizz Air стане найбільшою авіакомпанією, яка пропонує місця на прямих рейсах з України", - стверджують у компанії.