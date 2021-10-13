Wizz Air запускає десятки рідкісних напрямків з України. Куди можна дешево полетіти

Візейр

Автор фото, wizzair.com

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"Візейр" стає найбільшою авіакомпанією, яка робить прямі рейси з України

Лоукостер Wizz Air оголосив про велике розширення в Україні - 26 нових маршрутів до Європи.

Там це пов'язали з угодою про "відкрите небо" між Україною та ЄС, яку підписали напередодні.

Тепер Wizz Air літатиме з аеропорту "Київ" ("Жуляни") за 12 новими маршрутами:

  • Париж-Бове (Франція),
  • Брюссель-Шарлеруа (Бельгія),
  • Ейндховен (Нідерланди),
  • Ніцца (Франція),
  • Барселона (Іспанія),
  • Мадрид (Іспанія),
  • Аліканте (Іспанія),
  • Малага (Іспанія),
  • Порту (Португалія),
  • Пальма-де-Майорка (Балеарські острови, Іспанія),
  • Ханьї (Крит, Греція),
  • та аеропорту Базель-Мюлуз-Фрайбург (Швейцарія-Франція-Німеччина).

Також почнуть діяти 9 нових напрямків зі Львова:

  • Париж-Бове (Франція),
  • Мадрид (Іспанія),
  • Ейндховен (Нідерланди),
  • Барселона (Іспанія),
  • Брюссель-Шарлеруа (Бельгія),
  • Ніцца (Франція),
  • Тревізо (Венеція, Італія),
  • Афіни (Греція),
  • Салоніки (Греція).

Ще заплановані нові рейси з Одеси:

  • Лондон-Лутон (Велика Британія),
  • Пардубіце (Чехія),
  • Афіни (Грація).

І нові перельоти з Харкова:

  • Салоніки (Греція),
  • Пардубіце (Чехія).

У авіакомпанії кажуть, що квитки на нові рейси вже у продажу. Частина нових рейсів почнут літати вже з грудня, але більшість - з весни і літа 2022 року.

"Завдяки цьому Wizz Air стане найбільшою авіакомпанією, яка пропонує місця на прямих рейсах з України", - стверджують у компанії.

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