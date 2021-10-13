Star Trek у реальному космосі. 90-річний актор Шетнер став найстарішою людиною на орбіті

22 хвилин(и) тому

Автор фото, A+E NETWORKS/BLUE ORIGIN

Голлівудський актор Вільям Шетнер - капітан Кірк з легендарного серіалу Star Trek ("Зоряний шлях") - став найстарішою людиною, яка побувала у космосі.

Йому 90 років і він - один з чотирьох членів екіпажу суборбітального корабля New Shepard компанії Blue Origin бізнесмена Джеффа Безоса.

У середу вони стартували з космодрому в Техасі.

Автор фото, BLUE ORIGIN Підпис до фото, Вільям Шетнер (по центру) дуже вражений своєю мандрівкою в космос

Політ тривав 10 хвилин й команда успішно повернулася на Землю о 10:00 за місцевим часом.

New Shepard піднявся на висоту трохи більше 100 кілометрів, яку вважають нижньою межею космосу. Протягом короткого часу екіпаж був у невагомості і спостерігав округлі обриси Землі через великі вікна своєї капсули.

"Кожна людина на світі має це зробити. Це неймовірно", - зізнався "капітан Кірк" після повернення.

"Те, що мені подарували - це найглибші переживання. Мене переповнюють емоції. Сподіваюся, це відчуття залишиться зі мною, я не хочу його втрачати", - зізнався з актор зі сльозами на очах у розмові з Безосом.

До старту актор чесно зізнавався, що переживає перед майбутнім випробуванням.

Капітан Кірк у космосі

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Старт корабля

Вільям Шетнер, який прославився роллю капітана Джейма Т. Кірка у перших сезонах "Зоряного шляху", взяв участь у другому польоті корабля New Shepard.

Перший політ 20 липня ненадовго відправив у космос самого Джеффа Безоса, його брата, а також студента з Нідерландів і 82-річну американську льотчицю Уоллі Фанк.

До сьогоднішнього польоту Фанк вважалася найбільш віковою астронавткою в історії - хоча NASA офіційно не вважає астронавтами космічних туристів, які подорожували на апаратах компанії Безоса й іншого бізнесмена Річарда Бренсона, засновника Virgin Galactic та ще одного ентузіаста галузі "космічного туризму".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Капсула успішно повернулася на парашутах

Зараз найстарішою людиною, що побувала в космосі, став Шетнер.

У пункті управління польотом заявили, що місія пройшла за планом, капсула з астронавтами приземлилася в штатному порядку у Техасі, всі учасники польоту почувають себе нормально.

"Є якась таємнича сила в тому, щоб відправитися в космос, стати ближчим до зірок і опинитися у невагомості", - сказав перед польотом актор.

"Я буду захоплюватися видом космосу. Я хочу подивитися на земну кулю і насолодитися її красою і силою", - додав він.

Крім Шетнера, у космос відправилися ще три людини: віцепрезидент Blue Origin Одрі Пауерс, співзасновник компанії Planet Кріс Бошуізен і Глен де Вріс - менеджер французької корпорації з виробництва медичного програмного забезпечення Dassault Systèmes.

Повна автоматика

Новоявлені астронавти проходили підготовку лише декілька днів - під час повністю автоматичного польоту керувати кораблем їм не було потрібно.

Підпис до фото, Схема ракети New Shepard з капсулою на самому верху. В капсулі може перебувати шість астронавтів

Однак представники Blue Origin кажуть, що екіпаж мав знати, що робити в разі, якщо виникнуть непередбачені обставини.

Крім того, пасажирів готували до звичайних для такого польоту тряски і шуму - і не дуже через це переживати.

"Третє, чому ми навчаємо команду під час підготовки, - це правила поведінки в умовах нульової гравітації: як рухатися по кабіні і при цьому не вдаритися та не штовхати один одного, як користуватися поручнями. Що буде відбуватися під час польоту і як на це реагувати", - пояснював керівник центру управліннями польотами Blue Origin, колишній астронавт Ніколас Патрік.

Підпис до фото, Схема польоту

Незадовго до польоту New Shepard деякі колишні співробітники Blue Origin, в основному анонімно, заявили, що в компанії панує токсична атмосфера, а норм безпеки як слід не дотримуються.

Представники самої компанії, проте, подібні звинувачення відкидали.

"Мої враження про Blue Origin - зовсім не такі. Наш підхід неймовірно ретельний, і так було від самого початку роботи до сьогоднішнього дня, коли ми почали польоти людини. Безпека завжди була нашим головним пріоритетом", - відповів з цього приводу Ніколас Патрік.

Космос в кіно і не тільки

Вільям Шетнер став першим зі Star Trek, кому з кінематографічного космосу вдалося відправитися у космос справжній. Хоча кілька астронавтів NASA в минулому пройшли такий шлях у зворотному напрямку.

Астронавтка Мей Джемісон брала участь в одному з епізодів серіалу "Зоряний шлях: Нове покоління" (сиквел оригінального "Зоряного шляху").

Автор фото, BLUE ORIGIN Підпис до фото, Шетнер під час підготовки до польоту

Ще двоє - Майк Фінк і Террі Вьортс - з'явилися у завершальному епізоді епопеї-приквела "Зоряний шлях: Ентерпрайз".

Крім того, космічну подорож, щоправда вже після смерті, здійснили творець цього серіалу Джин Родденберрі і актор Джейс Духан, який зіграв інженера Монтгомері Скотта у перших сезонах Star Trek. Їх попіл за заповітом відправили у космос.

Хоча декого Джефф Безос запрошує у політ на New Shepard безкоштовно, значна частина місць продається за великі гроші.

Але, на відміну від Річарда Бренсона, засновник компанії Amazon вартість своїх квитків у космос не розкриває.