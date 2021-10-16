Світовий смітник з "секонд-хенду". Жахіття від виробників одягу
Мода дедалі швидше змінюється. Якість одягу часто відходить на другий план через нові тренди, які агресивно просувають відомі компанії.
А що не продається або набридає власникам у країнах Заходу, стає "секонд хендом". І цей одяг везуть в інші країни.
Якщо ви не бачили, як одяг, що був у вжитку, перетворюється на справжні гори зі сміття, приготуйтеся. Це африканська країна Гана. Сюди щотижня завозять 15 мільйонів одиниць старого одягу.
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