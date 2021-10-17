Серіал BBC - Різнолюди. Корейська бабуся

47 хвилин(и) тому

У Південній Кореї людей похилого віку значно більше, ніж молоді. Проте місцевих бабусь та дідусів аж ніяк не назвеш "старенькими".

Вони сміливо підхоплюють усі нові молодіжні тренди й, здається, старішати аж ніяк не збираються. Візьміть лише для прикладу нашу героїню - Парк Мак-Рай. Їй вже за 70, а вона ніби народилася заново.

Разом з онукою жінка подорожує світом та веде шалено популярний тревел-блог на YouTube. Яскраві образи, модна косметика, а, головне, блиск в очах та жага до життя - ця бабуся сміливо доводить, що вік - обмеження, яке існує лише у нашій уяві.