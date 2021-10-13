Помер директор ЧАЕС Брюханов, який керував нею під час аварії

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Директор ЧАЕС Віктор Брюханов (на передньому плані, ліворуч), заступник головного інженера Анатолій Дятлов і головний інженер Микола Фомін під час суду

13 жовтня помер колишній директор Чорнобильської атомної електростанції Віктор Брюханов, який керував нею під час аварії 1986 року.

Йому було 85 років.

Про його смерть повідомило Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС": "Сьогодні на 85-му році пішов з життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов".

Автор фото, ДП "Чорнобильська АЕС"

Віктор Брюханов народився у Ташкенті, а згодом працював на електростанціях в різних регіонах СРСР.

В 1969 році його призначили директором Чорнобильської атомної електростанції, яка тоді ще тільки будувалася.

ЧАЕС він очолював до самої аварії 26 квітня 1986 року, після чого його відсторонили.

Згодом його, як і Анатолія Дятлова, який керував діями операторів на четвертому енергоблоці в ніч аварії, визнали винним у катастрофі.

Суд присудив йому 10 років колонії, але у 1991 році його достроково звільнили й він відбув лише половину свого строку.

Після цього працював заступником начальника виробничого відділу на ЧАЕС, а згодом - у Міністерстві зовнішньої торгівлі України.

Мав статус ліквідатора аварії на ЧАЕС першої категорії та мав інвалідність другої групи.

Свою провину у аварії, як і згаданий Анатолій Дятлов, Віктор Брюханов заперечував.

Жив у Києві і зазвичай відмовлявся від спілкування з пресою.

"Я не згоден ні з офіційною точкою зору, ні з тим, про що пишуть журналісти. На суді висловлювалися провідні вчені, конструктори, представники технічної експертизи прокуратури. І всі захищали честь своїх мундирів! Тільки мене ніхто не захистив. Я вважаю так: якщо б система захисту реактора була нормально сконструйована, то аварії не сталося", - говорив Віктор Брюханов в одному з нечисленних інтерв'ю газеті "Факти і коментарі" у 2006 році.

Автор фото, Facebook Chernobyl - TV Mini-Series Підпис до фото, У мінісеріалі "Чорнобиль" від HBO Віктора Брюханова зіграв актор Кон О'Ніл (крайній ліворуч)

"Я розумів, що повинен нести відповідальність за те, що трапилося. Система в нашій країні така. Але вирок здався мені занадто суворим. Сидів в колонії загального режиму в Луганській області п'ять років. Працював слюсарем котельні. Колеги, засуджені зі мною, теж відбули по пів строку. Троє з них - заступник головного інженера, начальник цеху та інспектор - вже померли", - додавав він.

А також згадував про свій візит у Прип'ять після аварії: "Та краще б не їздив. Місто, яке сам будував, нікому більше не потрібне. Квартира розграбована, двері вирвані з м'ясом. Навіть старих фотографій на пам'ять не залишилося."