Новий спалах коронавірусу в Україні і вакцини для вагітних. Теленовини ВВС
У випуску 13 жовтня:
- Кілька областей у червоній зоні, подовжені канікули та транспорт тільки для вакцинованих. Чого ще чекати від чергової хвилі COVID-19.
- Вагітності не шкодять, а життя рятують. Британські вчені закликають майбутніх мам вакцинуватися.
- Туреччина патрулює кордони і не пускає біженців із Афганістану.
- Старовинне вино, яке пили навіть діти. У Ізраїлі відкопали напої часів Візантії.
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