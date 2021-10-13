Новий спалах коронавірусу в Україні і вакцини для вагітних. Теленовини ВВС

27 хвилин(и) тому

У випуску 13 жовтня:

Кілька областей у червоній зоні, подовжені канікули та транспорт тільки для вакцинованих. Чого ще чекати від чергової хвилі COVID-19.

Вагітності не шкодять, а життя рятують. Британські вчені закликають майбутніх мам вакцинуватися.

Туреччина патрулює кордони і не пускає біженців із Афганістану.

Старовинне вино, яке пили навіть діти. У Ізраїлі відкопали напої часів Візантії.